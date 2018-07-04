L’estate è arrivata e da LHAB nature cominciano le promozioni!
Pacchetto 4 pieghe, bonus del 30 per cento sui servizi e sconto sul tono su tono: le offerte di luglio del salone di Corso Garibaldi
04 Luglio 2018 - 17:29 | di Eva Curatola
L’elegante ed innovativo salone parrucchieri nel pieno centro di Reggio Calabria, che offre servizi esclusivi ai propri clienti con marchi e brand unici in Calabria, torna a stupire con delle promozioni dedicate al mese di luglio!
Da LHAB – nature sarà possibile incontrare un team di professionisti in continua formazione che darà vita alle tue richieste. Allo stesso tempo i servizi di cui deciderai di usufruire saranno accompagnati da prodotti altamente performanti in grado di offrire risultati eccellenti.
Il salone, che nasce dal desiderio di percorrere un itinerario innovativo e che permette di scoprire ed esprimere il proprio stile, attraverso la realizzazione di look personalizzati ed in linea con la propria natura, decide di dare un tocco di innovatività anche alla tua estate, per questo propone dei prezzi speciali sui servizi più amati dai clienti:
- pacchetto 4 pieghe ( paghi 3, 1 in omaggio)
- bonus del 30% su tutti i nostri servizi( tranne il taglio)il martedì e il mercoledì
- se la cliente torna in salone entro un mese dopo aver effettuato il servizio colore, avrà un bonus del 50% sul tono su tono
Passa a trovarci per una consulenza personalizzata.
#LHABnature – tel. 0965.812327 – Corso Garibaldi 466/h – #ReggioCalabria
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