L’evento dei Sensi, allo showroom Novadomus Arte Design e Moda sposano il gusto

Domenica 11 ottobre allo showroom Novadomus show cooking, set fotografico, mostra di arte contemporanea e défilé di abiti da sposa nell'evento dei Sensi

Si terrà Domenica 11 Ottobre dalle ore 18.00 alle ore 21 presso lo show Room Novadomus , un evento unico nel suo genere, l’evento dei Sensi. Un evento dove arte, design, moda sposano il gusto. Show cooking e degustazioni con Io Chef nella prima “Cucina attiva” . Un set fotografico in cui essere protagonisti . Una mostra di arte contemporanea. Ed infine un défilé statico di abiti da sposa dalle linee moderne e romantiche . Il primo di una serie di eventi dedicati al mondo dei sensi.

Protagonisti saranno la boutique Elida alta moda . Un atelier al centro della città dove poter incontrare il gusto del classico ma anche delle linee moderne . E per quelle donne che desiderano un capo unico ecco l’angolo della stilista. Servizi fotografici.net .un team di professionisti nel settore della fotografia reportage. Novadomus architetture.

Il mondo del design e dell’interior designer a disposizione di tutti con il nuovo concetto di lista nozze in chiave moderna. Lalla Gangeri ,un’artista Reggina che con la sua gran voglia di emozionare presenta opere artistiche di

pittura contemporanea dove protagoniste saranno delle figure di donna Très chic. Io Chef , una scuola di cucina con chef dove poter non solo imparare l’arte di cucinare ma anche il gusto del cibo. Dove poter incontrare tutti questi “artisti dei Sensi” ? Semplicemente venendo a visitare l’evento e stuzzicare i vostri sensi.

Novadomus Vi aspetta!