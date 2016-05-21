L’evoluzione del Kitesurf si chiama Boardercross

Vento, mare e ostacoli gonfiabili: la disciplina nata in Francia sarà tra le gare dei Giochi Olimpici Giovanili del 2018

di Laura Maria Tavella – Ai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires, in Argentina, nel 2018 sarà una delle discipline agonistiche del kitesurf ma, in Italia, la nuova attività tanto di moda in Francia, dove è nata, stenta ancora a decollare.

Stiamo parlando del Boardercross, uno sport che prende ispirazione dalle gare di motocross, e che conosciamo già nella versione snow, con le specialità dello ski cross o snow cross.

Stavolta, però ,gli elementi necessari sono il vento e il mare e a rendere tutto più interessante ci sono gli ostacoli gonfiabili da superare saltando, lungo percorsi su boe, cercando di battere l’avversario sul traguardo.

Il percorso, infatti, prevede una serie di ostacoli gonfiabili che vanno da un minimo di 80 centimetri a un massimo di 1,70 metri di altezza: poche attrezzature (ala e tavola twintip), coraggio e tanta adrenalina, per uno sport che potrebbe persino appassionare gli italiani.

E chissà che la specialità non venga proposta ai Giochi olimpici di Tokyo 2020?