L’ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett in concerto a Catanzaro
Sarà il chitarrista dei Genesis ad aprire la quattordicesima edizione del Festival d'Autunno, con Roger King alle tastiere e un trio di musicisti sul palco
06 Novembre 2016 - 11:05 | di Redazione
Grande attesa per lo spettacolo di Steve Hackett, il prossimo 12 novembre al Politeama di Catanzaro.
Sarà il leggendario chitarrista dei Genesis ad aprire la quattordicesima edizione del Festival d’Autunno, diretto da Antonietta Santacroce, sabato 12 Novembre 2016 alle ore 21:00.
Steve Hackett alla chitarra sarà accompagnato da Roger King alle tastiere e da Rob Towsend ai fiati.
Non resta che affrettarsi per assicurarsi i biglietti.
Per informazioni: www.festivaldautunno.com. Telefono 388.8183649.
PLATEA € 42,00
PIANO RIALZATO €37,00
BARCACCIA €37
PRIMO PIANO €32
SECONDO PIANO €27
TERZO PIANO €22
LOGGIONE €17
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