Il Calajunco Art & Beach Club continua la sua lunga stagione di eventi.

La sfilata Guess con Manuel Vallicella

A rendere speciale questo sabato di metà settembre due appuntamenti imperdibili. Lo stabilimento balneare più elegante e raffinato di Reggio Calabria ospiterà infatti nella serata di sabato 16 settembre una sfilata Guess con ospite d’onore Manuel Vallicella direttamente dal programma di Maria De Filippi.

Prima corteggiatore e poi tronista, il 29enne veronese è diventato una vera e propria icona, come tanti prima di lui, grazie alla partecipazione ad uno dei programmi più seguiti della De Filippi: Uomini & Donne.

Manuel ha conquistato il pubblico italiano con il suo aspetto da bello e dannato. Anche se la sorpresa vera e propria i telespettatori la ricevono solo nel momento in cui Manuel decide di abbandonare il trono senza fare una scelta.

Dopo un tour che durante la stagione estiva ha toccato le più belle città italiane, il bel tronista di U&D della stagione 2016/2017 arriva anche a Reggio Calabria. La sfilata avrà inizio alle ore 22:00 e l’ingresso è previsto solamente su prevendita.

Il dj set con Pippo Palmieri

Le sorprese del Calajunco Art & Beach Club però non finiscono qui. La serata di sabato 16 settembre prevede infatti un doppio appuntamento, oltre al tronista di Maria De Filippi, per il dj set il Calajunco porta a Reggio un altro personaggio famoso del panorama italiano: Dj Pippo Palmieri.

Conduttore radiofonico e disc jockey italiano, il milanese Palmieri è noto ai più per lo show radiofonico “Lo Zoo di 105” trasmesso da Radio 105 Network. Si tratta del programma radiofonico più irriverente e di successo d’Italia, che ha dato il successo non solo a Palmieri, ma anche al suo compagno di risate Dj Spyne.

Ad accompagnare Palmieri nella sua serata al Calajunco: Dj Enzo Romeo, Claudio Miccichè e Dock Condello. L’ingresso è previsto solamente su invito. Tutti ospiti del Calajunco Art & Beach Club fino alle 00:45.

Per Info, Inviti & Tavoli

Natale 3453533231- Davide 3396439659 – Demetrio 3923173318

PrepareteVi per il grande evento! Sabato 16 settembre al Calajunco Art&Beach Club!



