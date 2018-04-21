“Tirare fuori le unghie, difendersi con le unghie, affilare le unghie“. Questi sono alcuni dei tanti “modi di dire” che usiamo nel linguaggio comune parlando delle unghie, che hanno da sempre assunto una funzione non solo protettiva ma anche estetica.

Tra i servizi che è possibile trovare, da Lhab Nature vi è il semipermanente. Ormai la ricerca dell’essere sempre belle e in ordine, soprattutto ottimizzando i tempi, ha portato molte donne, oggi, a scegliere un trattamento estetico volto ad abbellire le unghie.

Cosa distingue il semipermanente dallo smalto tradizionale

Cosa ha di particolare il semipermanente rispetto lo smalto tradizionale? Innanzitutto la durata maggiore, appunto “permane “ più a lungo. A differenza dello smalto tradizionale mantiene la lucentezza e non “si spezza” come spesso succede con lo smalto tradizionale, a contatto con aria, acqua, prodotti o semplicemente nei movimenti quotidiani.

Il nome originario del semipermanente è “ Soak Off” che in inglese significa “sciogliere”. Questo genere di prodotto risulta gommoso, elastico e si adatta perfettamente alla lamina ungueale e può essere rimosso “sciogliendolo con solvente specifico o attraverso l’uso di una lima, sempre in modo delicato.

L’importanza di affidarsi a professionisti

È bene affidarsi sempre a professionisti del settore perché, benché dai tutorial facilmente fruibili in internet, può apparire una pratica facile, è un trattamento che richiede cura, attenzione, precisione e competenza sia nella fase dell’ applicazione che nella rimozione.

Altro aspetto importante, oltre alla professionalità dell’estetista è l’utilizzo di prodotti e strumenti professionali, connubio imprenscindibile. “Ricordate uomini, le donne sono solo impotenti finché lo smalto sulle unghie non si è asciugato.”

E con il semipermanente una volta finita l’applicazione lo smalto sarà completamente è perfettamente asciutto.

STEP APPLICAZIONE SEMIPERMANENTE

( durata servizio 50 min circa) :

-manicure a secco con fresa

-opacizzazione

-deidratante

-primer ACID FREE

(Questi due passaggi vedono un ‘asciugatura “ad aria”)

APPLICAZIONE della base( 2 stesure)

APPLICAZIONE del colore(2stesure)

APPLICAZIONE top coat

(Questi passaggi asciugano “in lampada”)

La variante con rinforzo

È possibile anche scegliere una variante di smalto semipermanente CON RINFORZO la cui peculiarità e nel risultare più spesso e pertanto ha una maggiore durata ( stimata di almeno settimane/1mese).

Rispetto AL semipermanente “ classico”

Ha dei passaggi in più )”(durata servizio 1 h e 10)

APPLICAZIONE della base (4stesure)

Limatura della superficie

APPLICAZIONE colore (2 stesure )

APPLICAZIONE TOP COAT

LINEE USATE IN SALONE:

Mesauda

Lisa

STRUMENTI:

Lampada diodi a led

( NO bulbi UV)

Che permettono un notevole risparmio di tempo nell’ asciugatura del prodotto.

NB i raggi UV usati nelle lampade non sono aggressivi o pericolosi se si svengono strumenti professionali.

Per le clienti particolarmente scrupolose esistono particolari guanti o creme per proteggere le mani.