Soft Light Color è la nuova tecnica di colorazione di Lhab-nature: più colori miscelati per un risultato personalizzato, tridimensionale e brillante

Da Lhab – nature vi aspetta una nuova tecnica colore per i capelli. Tutto ciò che ci circonda ha un colore. Ogni sfumatura è parte integrante nella nostra vita e ne siamo influenzati anche nella quotidianità.

Colorare è un’attività che sin da bambini ci insegna ad esprimere la nostra personalità. Il colore quindi altro non è che espressione delle nostre emozioni che mutano nel tempo in un continuo divenire.

Ed è proprio dalle emozioni e dal fatto che cambiamo continuamente che prende ispirazione la nuova tecnica di colorazione di Lhab – nature: Soft Light Color.

Nella tecnica Soft Light Color, i colori si fondono e si incastrano tra loro così da rendere unica ogni cliente, rispettando sempre le sue esigenze, la natura e ciò che si vuole comunicare attraverso il proprio colore.

Soft Light Color è una tecnica di colore personalizzata, adatta ad ogni tipo di cliente, dalla più sbarazzina alla più classica. Grazie a questa nuova ed innovativa tecnica, attraverso l’utilizzo di più colori miscelati con una modalità di applicazione particolare si può creare un unico colore ricco di diverse sfumature, dalle più naturali alle più eccentriche.

Avremo cosi un colore multi sfaccettato, tridimensionale, brillante, in un’unica parola unico.

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