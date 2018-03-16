Oggi Vi presentiamo tutti i trattamenti professionali offerti da Lhab – Nature che mirano alla cura, alla protezione ed alla nutrizione dei tuoi capelli:

OLAPLEX è il primo e unico moltiplicatore di ponti bisolfuri, i legami chimici presenti a livello molecolare nei capelli che si danneggiano anche gravemente durante i servizi chimici (colore e soprattutto decolorazione), meccanici e termici, dando come risultato capelli rovinati, svuotati, spenti.

Miscelato nel colore e nella decolorazione agisce direttamente su questi legami, moltiplicandoli e ricollegandoli, riconsegnando immediatamente integrità, struttura e brillantezza ai capelli deteriorati.

NON è un prodotto cosmetico, NON è una maschera, NON è un trattamento idratante.

OLAPLEX può essere aggiunto a qualunque tipo di colore o decolorazione, trasformando il processo in una vera metamorfosi della struttura del capello: i ponti bisolfuri (o legami disolfuro) vengono moltiplicati e riparati in modo definitivo e immediato.

La gamma OLAPLEX è composta da tre semplici prodotti:

N.1 Bond Multiplier – liquido, si aggiunge come additivo alla miscela colore/decolorazione

N.2 Bond Perfector – cremoso, si utilizza dopo aver risciacquato il colore o la decolorazione e si lascia in posa almeno 10 minuti prima di fare shampoo e conditioner

N.3 Hair Perfector – per la cliente finale, da utilizzare a casa una volta alla settimana, su capelli umidi, prima dello shampoo

Con OLAPLEX i capelli sono visibilmente e immediatamente più sani di prima, nonostante lo stress al quale sono stati sottoposti colorando, ma soprattutto decolorandoli.

OLAPLEX non cambia i tempi, le modalità ed il comfort di applicazione del vostro colore o della vostra decolorazione. Può essere utilizzato non solo nella miscela colore/decolorazione, ma anche come TRATTAMENTO vero e proprio, diluito in acqua, per riconsegnare immediatamente forza, integrità e brillantezza ai capelli eccessivamente danneggiati; per esempio a causa di un servizio tecnico errato.

OLAPLEX è qualcosa che prima non esisteva. Nato da un’idea di Dean Christal, è stato creato dal chimico Craig Hawker e dal docente di materiali teconoligici Eric Pressly. Tale molecola esclusiva nata dal genio di questi due luminari vanta ben 8 brevetti internazionali. Per questo motivo e per queste registrazioni possiamo affermare senza alcun dubbio che OLAPLEX è l’unico moltiplicatore di ponti bisolfuri presente sul pianeta. Ad oggi l’unico vero e proprio ricostruttore della struttura del capello.

Redken Chemistry

E’ un sistema completo di prodotti per la ricostruzione che fornisce servizi personalizzati per trattare e trasformare tutti i tipi di capelli. Ogni servizio ripara e dona luce nuova ai capelli danneggiati e stressati attraverso ingredienti altamente concentrati che agiscono in sinergia con un sigillante del pH.

Questi ingredienti compensano i componenti mancanti nei capelli a causa dello stress a cui sono sottoposti. Con l’utilizzo di proteine, oli naturali e altri ingredienti nutrienti, la linea Redken Chemistry fornisce ai capelli una dose concentrata di quello che hanno più bisogno.

LA CURA INTENSIVA PER I CAPELLI DANNEGGIATI ATTRAVERSO INGREDIENTI AD ALTA CONCENTRAZIONE.

Aumenta la forza dei capelli, riparandoli dai danni meccanici degli strumenti di styling e chimici, che rendono i capelli secchi, crespi e indisciplinati più lisci e idratati.

Non agisce all’interno , entra tra le prime squame .

E’ un trattamento che si personalizza in base alle esigenze della cliente, miscelando i diversi shot (proteine, idratazione, protezione del colore, volume, anticrespo ), questo grazie anche ai due diversi tipi di ph 3.5 e 5.5 che sigillano le squame rendendo il capello visibilmente più luminoso e sano. La sua durata è di circa 20/30 giorni.

HEATCURE

Heatcure Professional Service rigenera istantaneamente l’aspetto dei capelli molto danneggiati.

La sua formula specifica viene attivata da uno strumento esclusivo, ideato e creato, per dare alle clienti un effetto rigenerante che dura fino a 10 shampoo.

LO STRUMENTO che si utilizza per il trattamento HEATCURE PROFESSIONAL NON E’ UNA SEMPLICE PIASTRA. NON HA POTERE LISCIANTE NE’ METTE IN PIEGA I CAPELLI. DEVE ESSERE UTILIZZATO SOLO CON I PRODOTTI HEATCURE PROFESSIONAL.

Quindi si parla di un INNOVATIVO servizio in salone che si attiva con il calore.

Il sistema di regolazione del calore presente nello strumento permette alla formula di penetrare in profondita’ attraverso le cuticole dei capelli fino alla corteccia, donando ai capelli risultati rigeneranti duraturi.

Il trattamento Heatcure condiziona in profondità per aiutare a mantenere i risultati fino al successivo appuntamento in salone.

QUI QUELLO CHE LE CLIENTI DICONO DOPO IL SERVIZIO HEATCURE:

99% CLIENTI SODDISFATTE*

96% dice che i capelli sono più condizionati*

94% dice che i capelli appaiono più sani *

94% dice che i capelli sono più nutriti *

Anche dopo 10 shampoo, il 70% è d’accordo nel dire che i capelli appaiono meno danneggiati!*

Trattamento Fusio- dose di Kérastase

Fusio-dose è un rituel Kérastase creato su misura per una trasformazione istantanea dei capelli.

Programmi adattabili alle diverse tipologie di capello per una efficacia personalizzata.

Fusio-dose enfatizza l’unicità di ogni donna e la capacità di un brand di rispondere con precisione e innovazione.

Si tratta di fiale “concentrés ” che donano luminosità, nutrizione, ricostruzione e azione densificante e “Booster “ ricchi di vitamine che miscelati apportano alla fibra il risultato richiesto: meno rotture durante il brushing, la fibra è intensamente texturizzata, maggiore brillantezza, protezione dall’umidità e morbidezza.

Oggi la personalizzazione gioca un ruolo importante nell’universo della bellezza e nella vita quotidiana delle donne, che sono alla ricerca di soluzioni esclusive dalla visibile efficacia.

Il “su misura” è il nuovo lusso!

#pubbliredazionale