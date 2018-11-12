Per il secondo anniversario della scomparsa del pluricampione di apnea esce un racconto breve con la prefazione della figlia Patrizia, tra mare e battaglie per l'ambiente

Uno short book che vuol anche essere un omaggio alla memoria non soltanto di uno sportivo che ha scritto pagine indelebili nella storia mondiale del profondismo in apnea ma, soprattutto, di un tenace paladino dell’ambiente, uno strenuto difensore della natura. E, soprattutto, del mare: una risorsa preziosa da valorizzare con profondo rispetto.

Martedì prossimo, nel giorno del secondo anniversario della scomparsa di Enzo Maiorca – indimenticato pluricampione del mondo di immersione profonda in apnea che con le sue imprese ha scritto alcune delle pagine più belle e straordinarie dello sport – approderà in libreria “Il mio mare”, un racconto breve di Aldo Mantineo, giornalista siciliano (siracusano come Enzo Maiorca), caposervizio della redazione di Reggio Calabria della Gazzetta del Sud.

Il libro e i suoi autori

Il racconto breve (Sampognaro&Pupi Edizioni, Siracusa) è preceduto dalla prefazione di Patrizia Maiorca, figlia di Enzo e attualmente presidente dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e contiene anche un contributo sulla figura di Enzo Maiorca di Fabio Granata, oggi assessore alla cultura del Comune di Siracusa.

La narrazione si sviluppa attorno alla figura di un ragazzo, Santiago, che ha un mistero da risolvere. “Armato” della luce del suo smartphone e della curiosità propria di un sedicenne, riflette sui cambiamenti della sua città e del suo mare, rinvenendo tra vecchi giornali una verità dal dolce sapore…