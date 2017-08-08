Il Lido Stella Marina vi invita ad una serata all’insegna della comicità.

Il noto stabilimento balneare, situato nella conca di Pentimele, ospiterà Rocco Barbaro, il comico che ha rallegrato tante delle nostre serate sul palco di Zelig.

Rocco Barbaro, comico reggino da Zelig

Il cabarettista ha origini reggine, ed ha trascorso la sua infanzia e la gioventù nella nostra bellissima città per poi emigrare a Milano dove ha concluso gli studi di recitazione. Un talento locale, se così si può definire, che ha conquistato con la sua ironia l’intero stivale.

Quello di Rocco Barbaro è infatti un cabaret acuto con risvolti satirici, un po’ tipico dei meridionali, decisamente coinvolgente. Il suo umorismo ricorda quello di altri attori dell’area milanese che hanno fatto scuola come il grande maestro Dario Fo, Giorgio Gaber o Paolo Rossi, comici della parola più che del gesto o della mimica, che hanno raggiunto il successo grazie all’interpretazione in diversi stili di ciò che avviene nella società.

E’ infatti la comicità più attuale che tocca gli animi degli italiani, che seppur continuano a tener i piedi per terra gradiscono vedere la routine sotto altri occhi, magari un po’ meno stanchi.

“Faccio quello che voglio: se voglio lavorare lavoro, se no faccio il vigile urbano!

” .

Questa una delle tanti frasi che caratterizzano gli sketch del cabarettista italiano.

La Stella Marina offre un’estate ricca di eventi di ogni tipo, dalle serate disco a tema latino, dai pomeriggi culturali in compagnia degli autori, alle serate a quiz fino ad arrivare alla comicità dell’artista Rocco Barbaro.

L’appuntamento del 9 agosto: menù e prenotazioni

L’appuntamento è per mercoledì 9 Agosto. Il menù pizzeria comprende: patatine fritte, bruschette, ro pizza a volontà, bibita o birra a 15€, con possibilità di scegliere il menù baby ad 8€ (per bambini fino ad 8 anni).

Rocco Barbaro vi aspetta per riproporre in chiave ironica e con un retrogusto amaro il fenomeno dell’emigrazione meridionale verso il Nord Italia.

Per maggiori info e prenotazioni: 096543676 o 3457516053