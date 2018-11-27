Il brand reggino ‘Lievito’ a Londra: doppio evento dedicato alla birra artigianale
Il brand reggino porta a Londra, nella sede di Fulham, una due giorni con Kuaska e i birrifici Brewfist ed Extraomnes: il 27 serata a inviti, il 28 aperta al pubblico
27 Novembre 2018 - 11:26 | di Vincenzo Comi
Il brand reggino Lievito organizza in uno dei suoi due punti vendita londinesi una due giorni dedicata alla birra artigianale italiana che si preannuncia storica ed entusiasmante.
A raccontare la rivoluzione che il mondo craft italiano sta attraversando sarà il suo massimo esponente: Lorenzo Kuaska Dabove.
Kuaska, massimo esperto di birra in Italia e uomo simbolo del movimento artigianale italiano nel mondo, sarà affiancato in questa prima londinese da due dei più apprezzati birrifici del panorama nazionale.
Il Birrificio Brewfist di Codogno (Lodi) rappresentato a Londra da Pietro Di Pilato e Andrea Maiocchi e il Birrificio Extraomnes di Marnate (Varese) con Luigi “Schigi” D’Amelio.
Entrambe le serate si svolgeranno nella sede di Lievito Fulham.
Il 27 Novembre evento con accrediti a numero rigorosamente chiuso, con la presenza anche di numerosi esperti, birrai, publicans legati alla scena birraria inglese.
Il 28 Novembre serata aperta al pubblico con le birre dei due birrifici italiani servite alle spine di Lievito.
Main sponsor dell’evento sarà Malto Gradimento, il locale reggino storico punto di riferimento per la birra artigianale in Calabria.
LIEVITO FULHAM
308 North End Road SW6 1NQ LONDRA
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