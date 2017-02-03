Ligabue, inizio tour rinviato: ‘Ho un problema alle corde vocali’ – VIDEO

Rinviato l’inizio del nuovo tour di Ligabue.

Il celebre cantautore, attraverso un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ha annunciato di essere costretto a rinviare le date di Roma: ‘Mi hanno riscontrato un edema alle corde vocali, i medici mi hanno consigliato di tenere la voce a riposo. Sono dispiaciuto di dover rinviare l’inizio del tour, basato su un disco al quale tengo tanto’.

Il tour partirà quindi da Acireale, il 14 febbraio. Salvo nuove comunicazioni, sono confermate le date di Reggio Calabria previste per il 20 e 21 febbraio.

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