Dopo l’incendio torna operativo l’asilo di Santa Venere, via alle iscrizioni

“A partire dal prossimo mese di settembre, i bambini potranno finalmente frequentare l’asilo di Santa Venere, i cui locali erano stati dati alle fiamme durante la fase della ristrutturazione”. E’ quanto dichiarano in una nota congiunta l’Assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria Anna Nucera e il Vicesindaco Armando Neri.

“Finalmente – hanno aggiunto Nucera e Neri – siamo nelle condizioni di poter dare seguito alla forte volontà espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà che in passato più volte aveva sottolineato la necessità di arrivare al più presto a questo risultato. Grazie all’ottima sinergia instaurata con la Regione Calabria, nella persona del Presidente Oliverio e dell’Assessore Roccisano, con il contributo decisivo della Città Metropolitana, il cui impegno è stato garantito dal vicesindaco Riccardo Mauro e dal consigliere delegato Demetrio Marino, riusciamo oggi a dare finalmente una risposta definitiva alle famiglie di Santa Venere che con il nuovo anno scolastico potranno finalmente iscrivere i propri figli nell’asilo vicino casa”.