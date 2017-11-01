L’assessore alle politiche sociali Lucia Anita Nucera informa i cittadini che è stato pubblicato l’avviso per il Riconoscimento della condizione di “Morosità Incolpevole” ed erogazione di contributi a favore degli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione nel libero mercato.

Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della riduzione della loro capacità reddituale (perdita del lavoro, riduzione delle ore lavorative per crisi aziendali, collocamento in cassa integrazione, mancato rinnovo del contratto). La scadenza per la presentazione delle domande è alle ore 12,00 del 29 dicembre 2017. La modulistica per la domanda è disponibile sul sito del comune www.reggiocal.it.

Sempre sul sito web dell’ente – informa l’Assessore Lucia Nucera – è stato pubblicato l’avviso per la concessione dell’assegno di servizio trasporto per persone diversamente abili residenti nel territorio comunale, con scadenza giorno 20 novembre 2017.

La misura si inserisce nell’ambito della programmazione degli interventi a favore delle persone disabili e le loro famiglie al fine di favorire la mobilità pubblica, mediante il rimborso in favore delle famiglie per i collegamenti con le Scuole Primarie e Secondarie di I grado.

La modulistica per la domanda è disponibile sul sito www.reggiocal.it , e dovrà essere inoltrata “brevi manu” al Settore Welfare e Partecipate del Comune di Reggio Calabria – Ufficio Disabili c/o Palazzo Ce.Dir. Corpo H, Via S. Anna II Tronco oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: servizi_sociali@pec.reggiocal.it entro e non oltre il giorno 20 novembre 2017.