Linea Verde, il programma di Rai1, punta i riflettori su Reggio Calabria

Il noto programma di RaiUno, Linea Verde sbarca a Reggio Calabria, con una puntata dedicata alla nostra bellissima città.

Un Sud in piena evoluzione, in cui le nuove idee generano positività e coraggio: “Linea Verde… va in città” arriva a Reggio Calabria dove i conduttori Marcello Masi e Chiara Giallonardo, con la collaborazione di Federica De Denaro, scopriranno una terra bellissima sospesa tra il mare e la montagna e animata da giovani che credono e lavorano per il futuro della loro terra. Un viaggio in uno degli scenari naturali più belli d’Italia che farà capire che un’altra Reggio Calabria è possibile.

Verso l’edilizia del futuro è proiettata l’esperienza del Building Future Lab, il nuovissimo impianto dell’Università Mediterranea che utilizza tecnologie d’avanguardia per testare le facciate degli edifici contro terremoti e uragani. Un progetto che ha anche un valore ambientale significativo, visto che consentirà grandissimi risparmi sul piano energetico.

Nel nome di una nuova cultura del territorio si è sviluppata la Fattoria della Piana, la realtà agricolo-casearia più grande della provincia di Reggio, che esporta le sue forme di pecorino in tutto il mondo e si batte contro l’illegalità.

Protagonisti della puntata saranno anche gli alberi, a partire da quelli del lungomare Falcomatà, una vera collezione di essenze esotiche che, a oltre un secolo dalla messa a dimora, è diventata uno dei simboli della città. Altri alberi, poi, racconteranno la lunga, appassionante storia del bergamotto in Calabria. Partendo dall’ultimo bergamotteto che ancora cresce in città, si arriverà al laboratorio di un pasticcere-sperimentatore che ha trovato il segreto per utilizzare questo speciale agrume in tutte le sue preparazioni.

Infine, impossibile non farsi tentare dai sapori caratteristici di Reggio Calabria e della sua provincia: la stroncatura, tipica pasta artigianale che arriva da una tradizione gastronomica povera ma ricca di gusto, le succulente frittole di maiale – imperdibile “street food” locale – e, dulcis in fundo, la crema reggina, vera protagonista di tutte le gelaterie della città.

“Domani alle 12.20 Linea Verde – RaiUno vi aspetta a #ReggioCalabria sempre in compagnia di Marcello Masi e Chiara Giallonardo! Puntata imperdibile”.