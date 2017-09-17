In occasione dell’inizio del nuovo Anno Accademico, l’International House British School offre agli studenti che si iscriveranno entro il 29 Settembre uno sconto fino a 240 € e la priorità sui nuovi percorsi formativi “Afternoon”.

Tali percorsi sono un’ulteriore interessante opportunità per chi non vuole rinunciare al proprio corso d’inglese, ma per impegni personali o per stanchezza non può frequentare le attività serali: si tratta infatti di percorsi che prevedono sessioni didattiche nel tardo pomeriggio (18:30-20:00), con chiusura delle attività didattiche prima dell’orario di cena. La tradizionale opzione serale (19:45 – 21:15) rimane comunque invariata.

Le attività didattiche sono svolte da docenti qualificati e consentono di sviluppare tutte le 4 principali abilità linguistiche (conversazione, ascolto, lettura e scrittura) per acquisire una padronanza della lingua sia per l’ambito accademico che lavorativo. All’interno del corso, inoltre, sono previste stimolanti occasioni di utilizzo pratico della lingua inglese: Social Event, Conversation Club, cinema in lingua originale.

Per gli interessati è prevista inoltre, compresa nel corso, la preparazione per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge English (di cui l’International House British School è l’unico Centro Autorizzato a Reggio Calabria). Gli studenti vengono infatti accompagnati attraverso sessioni specifiche sulle tecniche d’esame, simulazioni, feedback ed un continuo monitoraggio che individua, durante il percorso, le aree di miglioramento su cui concentrarsi.

Tale promozione sarà attiva solo fino al 29 Settembre!

Maggiori informazioni su: http://www.britishschoolrc.com/ad17