Sapori di Calabria è la rubrica di CityNow che nasce dall’intento di promuovere e far conoscere le più celebri ricette della nostra terra.

Ogni settimana vi proporremo infatti un piatto tipico calabrese, raccontandone la storia e descrivendovi i procedimenti per la preparazione. Oggi vi parliamo del ‘liquore alla liquirizia’.

La liquirizia in Calabria: storia e coltivazione

La liquirizia, noto prodotto del grande commercio in tutto il modo, cresce spontaneamente un po’ in tutto il territorio della Calabria e ha permesso di sviluppare nei secoli scorsi una fiorente economia locale, la storia della sua coltivazione è invece legata a quella dei latifondi e delle famiglie feudatarie calabresi.

Nel corso dei secoli, la liquirizia, ha vissuto un periodo di declino, ma recentemente i produttori si sono impegnati per fare rete e recuperare la liquirizia originale, tutelando un prodotto prezioso per la regione.

La liquirizia di Calabria è una pianta erbacea perenne, che arriva anche ad un metro di altezza: si utilizza nella sua forma originale oppure trasformandola in un succo dalle molteplici proprietà, fra cui quelle digestive e disintossicanti.

La sua essenza, soprattutto se in polvere, viene impiegata soprattutto nell’industria dolciaria, per preparare torte, caramelle, gelati e liquori.

Il museo della liquirizia a Rossano

In Calabria, a Rossano Calabro, c’è l’unico museo italiano dedicato alla liquirizia, dove sono esposti attrezzi ed è ricostruita la storia, grazie soprattutto ai manoscritti della famiglia Amarelli, impegnata da quasi quattro secoli nella produzione della liquirizia.

Per i più appassionati è però possibile produrre tutte queste prelibatezze in casa. Il liquore alla liquirizia calabrese è uno dei liquori aromatici più amati e più apprezzati dai consumatori ed è ben presto diventato un vero e proprio simbolo di identità culturale della Calabria stessa. Gusto intenso e sapore corposo, il liquore alla liquirizia è molto popolare sulle nostre tavole.

La ricetta del liquore alla liquirizia

Ingredienti:

100 gr. liquirizia

500 gr. zucchero di canna

500 gr. acqua

500 gr. alcool puro a 95°

Preparazione:

Per preparare il liquore alla liquirizia calabrese iniziate col portare l’acqua a ebollizione. Una volta raggiunta la giusta temperatura versate dentro l’acqua lo zucchero di canna, a fiamma moderata.

Una volta che lo zucchero si sarà completamente sciolto, abbassate il fuoco al minimo, aggiungete la polvere di liquirizia e mescolate, per qualche minuto, con una frusta fino a farla sciogliere.

A questo punto spegnete il fuoco e frullate il tutto con un mixer in modo da amalgamare al meglio i sapori ed eliminare eventuali grumi che potrebbero formarsi dopo aver imbottigliato il liquore.

Filtrate quindi il composto ottenuto direttamente in una ciotola e lasciatelo raffreddare completamente.

Quando sarà freddo unite l’alcol e incorporatelo mescolando sempre con una frusta.

A questo punto, non vi resterà che imbottigliare il vostro gustoso liquore alla liquirizia. Esso può anche essere consumato subito ma per apprezzare al meglio il suo aroma, è consigliabile aspettare circa 15 giorni prima di gustarlo o di regalarlo a parenti e ad amici.

Buon appetito e al prossimo appuntamento con Sapori di Calabria!