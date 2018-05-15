L’istituto ‘Caterina Troiani’ celebra la famiglia
La scuola paritaria dell'Infanzia e Primaria di via Sbarre Centrali ha aperto le porte alle famiglie per celebrare l'amore che unisce
15 Maggio 2018 - 16:17 | di Eva Curatola
Si è svolta sabato 12 maggio 2018 l’edizione annuale della tradizionale Giornata della Famiglia presso la scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria parificata “Caterina Troiani“, i cui i locali (situati a Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, 71) si sono aperti alle famiglie di tutti i piccoli studenti per celebrare insieme “l’amore che unisce”.
“Siamo qui insieme in questo giorno di festa e di condivisione – ha spiegato la coordinatrice didattica, Antonella Trunfio – per riscoprire il dono dell’amore in famiglia. E’ questo il tempo per rendere grazie al Signore per la bellezza dello stare insieme come comunità che educa, che ama e accoglie, come piccola Chiesa. Guardiamo a Te Signore che ci insegni il vero amore, quello che unisce tutti nell’unico cammino alla scoperta della gioia vera e della comunione profonda. Insegnaci che è in Te il segreto di una vita piena e che da Te soltanto abbiamo in dono l’Amore più grande”.
I lavori degli alunni e la lettera del Garante
Durante la giornata i piccoli alunni della scuola Primaria hanno esposto i lavori realizzati durante tutto l’anno scolastico relativi al progetto “Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi” ed hanno avuto la soddisfazione di ricevere anche i complimenti dal Garante Nazionale per i Diritti della Infanzia e della Adolescenza Filomena Albano che, in una graditissima lettera inviata proprio a questi studenti, ha anche scritto “Spero che questo sia solo uno dei tanti passi che farete nella vostra crescita e nella costruzione del vostro futuro, nella consapevolezza dei vostri bisogni e dei vostri diritti”.
Importante anche l’apporto dato da un gruppo di genitori che si sono messi in gioco improvvisandosi attori e mettendo in scena “Pinocchio: storia di un burattino”, stupendo così i propri figli, rimasti increduli ma contenti di vedere i propri genitori interpretare i personaggi della favola di Collodi, così ricca di significati e studiata con attenzione durante l’anno scolastico.
I più piccoli della Scuola dell’Infanzia
Protagonisti anche i piccolissimi alunni della Scuola della Infanzia che prima si sono esibiti in una straordinaria prova musicale suonando gli strumenti imparati nel Laboratorio seguito durante l’anno scolastico e poi, alternandosi coi compagni della Scuola Primaria, hanno cantato l’inno della scuola e altri simpatiche canzoni sulla famiglia.
L’ultima e forse più importante lezione l’hanno data proprio tutti i bambini della Scuola Caterina Troiani quando hanno esposto delle splendide bambole realizzate a mano personalmente da ognuno di loro e le hanno offerte a tutti i presenti chiedendo in cambio una offerta a favore delle missioni gestite dalle Suore Francescane, spiegando che con quel gesto avrebbero aiutato tanti loro coetanei meno fortunati.
Dirigente, Maestri, Genitori e Alunni tutti insieme hanno contribuito a rendere meravigliosa la Giornata della Famiglia, ispirati dalla consapevolezza che tutti insieme compongono la grande famiglia dell’Istituto Caterina Troiani di Reggio Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie