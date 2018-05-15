La scuola paritaria dell'Infanzia e Primaria di via Sbarre Centrali ha aperto le porte alle famiglie per celebrare l'amore che unisce

Si è svolta sabato 12 maggio 2018 l’edizione annuale della tradizionale Giornata della Famiglia presso la scuola paritaria dell’Infanzia e Primaria parificata “Caterina Troiani“, i cui i locali (situati a Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, 71) si sono aperti alle famiglie di tutti i piccoli studenti per celebrare insieme “l’amore che unisce”.

“Siamo qui insieme in questo giorno di festa e di condivisione – ha spiegato la coordinatrice didattica, Antonella Trunfio – per riscoprire il dono dell’amore in famiglia. E’ questo il tempo per rendere grazie al Signore per la bellezza dello stare insieme come comunità che educa, che ama e accoglie, come piccola Chiesa. Guardiamo a Te Signore che ci insegni il vero amore, quello che unisce tutti nell’unico cammino alla scoperta della gioia vera e della comunione profonda. Insegnaci che è in Te il segreto di una vita piena e che da Te soltanto abbiamo in dono l’Amore più grande”.

I lavori degli alunni e la lettera del Garante

Durante la giornata i piccoli alunni della scuola Primaria hanno esposto i lavori realizzati durante tutto l’anno scolastico relativi al progetto “Geronimo Stilton e la Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi” ed hanno avuto la soddisfazione di ricevere anche i complimenti dal Garante Nazionale per i Diritti della Infanzia e della Adolescenza Filomena Albano che, in una graditissima lettera inviata proprio a questi studenti, ha anche scritto “Spero che questo sia solo uno dei tanti passi che farete nella vostra crescita e nella costruzione del vostro futuro, nella consapevolezza dei vostri bisogni e dei vostri diritti”.

Importante anche l’apporto dato da un gruppo di genitori che si sono messi in gioco improvvisandosi attori e mettendo in scena “Pinocchio: storia di un burattino”, stupendo così i propri figli, rimasti increduli ma contenti di vedere i propri genitori interpretare i personaggi della favola di Collodi, così ricca di significati e studiata con attenzione durante l’anno scolastico.

I più piccoli della Scuola dell’Infanzia

Protagonisti anche i piccolissimi alunni della Scuola della Infanzia che prima si sono esibiti in una straordinaria prova musicale suonando gli strumenti imparati nel Laboratorio seguito durante l’anno scolastico e poi, alternandosi coi compagni della Scuola Primaria, hanno cantato l’inno della scuola e altri simpatiche canzoni sulla famiglia.

L’ultima e forse più importante lezione l’hanno data proprio tutti i bambini della Scuola Caterina Troiani quando hanno esposto delle splendide bambole realizzate a mano personalmente da ognuno di loro e le hanno offerte a tutti i presenti chiedendo in cambio una offerta a favore delle missioni gestite dalle Suore Francescane, spiegando che con quel gesto avrebbero aiutato tanti loro coetanei meno fortunati.

Dirigente, Maestri, Genitori e Alunni tutti insieme hanno contribuito a rendere meravigliosa la Giornata della Famiglia, ispirati dalla consapevolezza che tutti insieme compongono la grande famiglia dell’Istituto Caterina Troiani di Reggio Calabria.