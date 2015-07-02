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L’Istituto Comprensivo Carducci – V. Da Feltre replica ‘Le ammalianti vie della musica’

Dopo il successo al Teatro Cilea, gli allievi dell'Istituto Comprensivo Carducci - V. Da Feltre tornano in scena lunedì 6 luglio con coro e orchestra

02 Luglio 2015 - 14:00 | di Redazione

Immagine dello spettacolo Le ammalianti vie della musica dell'Istituto Comprensivo Carducci - V. Da Feltre

Dopo il successo riscosso con la manifestazione artistica “Le ammalianti vie della musica”, svoltasi lo scorso 10 giugno presso il teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” replicherà l’evento lunedì 6 luglio 2015 alle ore 21:30 presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.
Lo spettacolo, fortemente voluto dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Carducci – V. Da Feltre”, Rina Pasqualina Manganaro, rappresenta il momento conclusivo del laboratorio musicale, nel corso del quale, durante l’intero anno scolastico, i giovani studenti del Carducci – V. Da Feltre, guidati dai docenti, si sono avvicinati allo studio degli strumenti, accrescendo la loro conoscenza musicale e componendo, alla fine dei corsi, un’orchestra al completo.
Nel corso della serata, oltre all’esibizione del coro e dell’orchestra composti dagli allievi della Scuola, si alterneranno momenti musicali e di intrattenimento e comicità.

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