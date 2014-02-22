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L’istituto ‘Moscato’ lavora per un sistema scolastico più dinamico e flessibile

Moduli di inglese, scienze, robotica e informatica e un corso per i genitori: l'Istituto Comprensivo Moscato di Gallina investe sul capitale umano

22 Febbraio 2014 - 16:45 | di Redazione

Istituto Comprensivo Giuseppe Moscato di Gallina, Reggio Calabria: i progetti per le competenze

Una scuola pronta ad investire sul capitale umano, sul miglioramento delle competenze e delle conoscenze dei giovani del nostro territorio. Per attuare una strategia unitaria che punti a migliorare la qualità del sistema di istruzione e formazione, l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Moscato” di Gallina diretto dall’avvocato Anna Rita Galletta, sta realizzando le azioni previste dai Piani integrati 2013 “Competenze per lo sviluppo” finanziati dal MIUR con i Fondi Strutturali 2007/2013.In particolare, grazie alla progettualità dei docenti interni sono stati avviati i 3 moduli di 30 ore per lo sviluppo delle competenze chiave (inglese e scienze) dedicati agli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado e i 4 moduli per promuovere il successo scolastico in tematiche di elevata rilevanza quali ecologia, ambiente, robotica e informatica. Inoltre, è in fase di start up uno specifico intervento di 60 ore dedicato alla formazione dei genitori dal titolo “Ecologia umana”.“Grazie ad un corpo docente professionale e attento alle esigenze di ogni singolo studente, stiamo lavorando ad un sistema scolastico più dinamico e flessibile in grado di coinvolgere gli alunni e lo loro famiglie. Gli interventi formativi in atto – spiega la dirigente scolastica Galletta – prevedono specifiche attività laboratoriali che trovano pieno supporto negli ambienti di apprendimento innovativi di cui è dotato l’istituto, in cui il concetto tradizionale di classe risulta modificato e arricchito da dotazioni tecnologiche concepite in modo specifico per la didattica. Tutte le attività si stanno svolgendo nelle aule dei plessi “Moscato” e “Asprea”, classi dotate di Lavagne Interattive Multimediale, per creare le migliori condizioni ed effettuare lezioni interattive e nei laboratori linguistico multimediale, robotica, scientifico e d’informatica con personal computer e LIM”.L’alunno ha la possibilità così di sperimentare e concretizzare quanto appreso in aula, privilegiando la metodologia attiva della ricerca-azione (osservazione, sperimentazione, argomentazione, decodificazione, produzione ed elaborazione dati).La dirigente Galletta ricorda anche che entro il 28 febbraio è possibile iscrivere i propri figli presso l’Istituto Comprensivo “Moscato” e, a tal fine, si conferma la disponibilità di tutto il personale docente e A.T.A. nel fornire il necessario supporto ai genitori per la corretta predisposizione della documentazione amministrativa.

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