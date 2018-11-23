L’ITT “Panella-Vallauri” si è aggiudicato il 1° premio nel Concorso Storie di Alternanza, indetto dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, II semestre nella sezione Istituti Tecnici.

La premiazione si è svolta presso il Palazzo Campanella, nell’ambito del 13° Salone dell’Orientamento.

Il progetto Campus Came

L’Istituto ha ottenuto il prestigioso riconoscimento per il progetto di Alternanza Scuola Lavoro dal titolo “Campus Came” con durata triennale. Tale progetto ha permesso agli allievi della classe 5° A dell’Indirizzo di Elettronica di diventare protagonisti di una azione sinergica, tra scuola ed azienda, nel settore di loro competenza. I futuri progettisti hanno sperimentato, utilizzando dei pannelli antintrusione e domotica, messi a disposizione dalla Came SpA, azienda multinazionale leader nel settore di automazioni, l’implementazione di impianti di home automation e di videosorveglianza.

L’obiettivo del progetto, che ha trovato piena corrispondenza tra le esigenze della scuola e quelle aziendali, è di formare attraverso le risorse umane e strumentali dell’istituto, figure professionali specializzate nella progettazione di sistemi di automazione di ultima generazione, che possano essere protagonisti del loro futuro operando nel nostro territorio. L’azienda, al termine delle attività svolte all’interno dell’Istituto, ha ospitato gli allievi presso le proprie sedi di Dosson di Casier (TV) e Sesto al Reghena (PN) per completare la formazione. Nell’ultima fase del percorso si è svolto un periodo di stage aziendale oltre che presso l’azienda Came anche presso un installatore autorizzato Came presente sul territorio della provincia di Reggio Calabria.

Il motto del percorso di alternanza

“Le persone – l’ambiente – i bisogni – le idee: l’evoluzione nel rispetto della natura” questo è il motto che ha caratterizzato l’intero percorso di ASL e che mette in risalto come i progettisti devono operare nel massimo rispetto del nostro pianeta, quindi devono utilizzare la tecnologia per migliorare la qualità di vita senza mai perdere di vista il risparmio energetico ed il rispetto dell’ambiente.