L’ITT “Panella-Vallauri” visita “Lo scrigno”

Giorno 15 dicembre 2014, la prima classe dell’Indirizzo di moda dell’ITT “Panella-Vallauri”, ha fatto visita presso “Lo scrigno del sud”. Una bottega di creazioni artigianali, di bigiotteria, borse e accessori con pietre semipreziose, situato in via San Francesco da Paola n°74.Qui, la proprietaria Serena Greco, assieme al marito, hanno spiegato alle ragazze come la loro passione si sia trasformata in un lavoro, attraverso lo sviluppo di varie tecniche di lavorazione ed alla creatività e alla passione messa nella produzione. Tutto questo è alla base dell’esperienza dello “Scrigno del sud”.Le ragazze, dopo aver appreso i consigli dei proprietari, hanno osservato i lavori esposti all’interno del negozio, descrivendo l’esperienza come educativa ed interessante. Uno stage esterno alla scuola che sicuramente costituirà una solida base di esperienze e di tecniche produttive.