Live on Vogue’. Diventa un ‘giornalista per un giorno per Vogue.it
Vogue offre a cinque ragazze la possibilità di seguire la settimana della moda di Milano da giornaliste per un giorno: basta commentare i trend in 2.000 battute
25 Gennaio 2014 - 18:51 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – Come negli anni passati Vogue darà la possibilità a cinque ragazze di partecipare al Live on Vogue , dal 19 al 23 Febbraio. Manca meno di un mese alla settimana della moda di Milano e i “prescelti” potranno muoversi da una location all’altra ,tutta la giornata, che sarà inoltre documentata da un video che verrà pubblicato insieme all’articolo!
I testi verranno valutati dalla redazione. Potete scrivere fino a mezzanotte di domenica 26!Per poter diventare “giornalisti per un giorno” basta commentare in massimo 2.000 battute quali saranno secondo voi i trend di questa primavera-estate.
Per maggiori informazioni e per partecipare andate su www.vogue.itVISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI http://mode0n.blogspot.it/
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