City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Live on Vogue’. Diventa un ‘giornalista per un giorno per Vogue.it

Vogue offre a cinque ragazze la possibilità di seguire la settimana della moda di Milano da giornaliste per un giorno: basta commentare i trend in 2.000 battute

25 Gennaio 2014 - 18:51 | di Redazione

Live on Vogue 2014: concorso per diventare giornalista per un giorno

di Fabiana Tripodi – Come negli anni passati Vogue darà la possibilità a cinque ragazze di partecipare al Live on Vogue , dal 19 al 23 Febbraio. Manca meno di un mese alla settimana della moda di Milano e i “prescelti” potranno muoversi da una location all’altra ,tutta la giornata, che sarà inoltre documentata da un video che verrà pubblicato insieme all’articolo!

I testi verranno valutati dalla redazione. Potete scrivere fino a mezzanotte di domenica 26!Per poter diventare “giornalisti per un giorno” basta commentare in massimo 2.000 battute quali saranno secondo voi i trend di questa primavera-estate.

Per maggiori informazioni e per partecipare andate su www.vogue.itVISITA ADESSO IL BLOG DI FABIANA TRIPODI http://mode0n.blogspot.it/

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Moda
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?