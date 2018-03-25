[LIVE] Siena-Viola, finale: altro trionfo nero-arancio!
La Viola Reggio Calabria passa a Siena per 83-77 e riparte dopo la sconfitta interna con Latina: parziali e punti dei giocatori
25 Marzo 2018 - 16:42 | di Teo Occhiuto
Al PalaEstra per ripartire. La Viola Reggio Calabria fa tappa nel glorioso palazzetto toscano con l’intento di riprendere il percorso interrotto sette giorni fa con la sconfitta interna di Latina. Siena, avversario di giornata, è però a caccia di punti pesanti per scappar via dalle sabbie mobili della bassa classifica. Segui la sfida, col il punteggio aggiornato in tempo reale, fra la Soundreef e la MexExtra su CityNow.it a partire dalle 17.45! Palla a due ore 18!
CLICCA SULL’IMMAGINE PER AGGIORNARE IL RISULTATO!
MENS SANA SIENA 1871 77
VIOLA REGGIO CALABRIA 83
Primo periodo: 20-26
Secondo periodo: 37-43 (17-17)
Terzo periodo: 55-66
Quarto periodo: 77-83 (22-17)
FINALE
SOUNDREEF SIENA: Kyzlink 15, Borsato 3, Lestini, Sandri 7, Simonovic 6, Cepic, Casella, Ebanks 25, Saccaggi 5, Cappellera, Vildera 14. COACH: Mecacci.
METEXTRA VIOLA RC: Pacher 10, Fabi 11, Rossato 10, Roberts 13, Caroti 14, Benvenuti 10, Carnovali, Baldassarre 15, Adbogan. COACH: Calvani.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie