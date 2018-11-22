LM Antinfortunistica è specializzata nella commercializzazione di calzature Antinfortunistica e calzature tecniche Outdoor. LM Antinfortunistica si appoggia infatti ai migliori marchi che lavorano nel settore antinfortunistico da tantissimi anni ed hanno sempre garantito grande professionalità sia nella scelta dei materiali più idonei, idrorepellenti, impermeabili, traspiranti e robusti, sia nella lavorazione delle stesse calzature.

Un design adatto a un pubblico, molto attento alle tendenze moda e alle nuove tecnologie rende le collezioni esteticamente gradevoli, confortevoli e adatte a tutte le occasioni.

LM Antinfortunistica è in grado di soddisfare le più complesse esigenze, coprendo i più svariati ambienti d’utilizzo. LM Antinfortunistica, si è affermata nel mercato delle calzature di sicurezza, diventando un punto di riferimento essenziale ai piedi del mondo che lavora quotidianamente nei diversi ambienti, anche quelli più rischiosi.

Innovazione tecnologica, continua ricerca di materiali leggeri e resistenti, costante attenzione al susseguirsi di trend e stili all’avanguardia, permettono di offrire un prodotto di ottima qualità, in grado di soddisfare tutti i consumatori, anche quelli più esigenti.

Perché servono scarpe antinfortunistiche

Le scarpe antinfortunistiche rappresentano uno dei punti base per lavorare in sicurezza senza rinunciare al confort. L’evoluzione di questi ultimi anni nello studio specifico dei materiali, delle tecniche costruttive e soprattutto delle esigenze soggettive di ogni categoria di lavoro, ha dato vita ad un settore in continua crescita nel rispetto delle norme di legge e della salvaguardia della salute di ogni lavoratore.

Le scarpe antinfortunistiche dei marchi che trattiamo hanno caratteristiche uniche, costruiti con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia che si adattano individualmente alle necessità dei lavoratori con esigenze diverse. Che siano scarpe dal prezzo imbattibile o di fascia superiore, ognuna dei modelli che troverete da noi vi assicurerà sicurezza e affidabilità.

Le scarpe antinfortunistiche sono molto importanti nella prevenzione degli incidenti sul lavoro, ed è necessario sceglierle con attenzione in modo da individuare il miglior modello adatto alle proprie esigenze.

Calzature per ogni settore di lavoro

LM Antinfortunistica propone scarpe antinfortunistiche per tutti i settori che le utilizzano con regolarità: dalla sanità alla ristorazione, dall’edilizia al settore idraulico, dalla manutenzione stradale e delle città a chi fa sopralluoghi in ambienti a rischio.

Le scarpe antinfortunistiche sono importanti anche per chi, per lavoro o per hobby, si trova a contatto con parti di suolo sconnesse e non sufficientemente sicure. La sicurezza deve essere garantita in qualsiasi condizione atmosferica e anche per attività blande, non necessariamente di ambito lavorativo. Anche gli stivali impermeabili e antiscivolo in pvc, sono da considerarsi a tutti gli effetti scarpe antinfortunistiche. Sono adatte per chi pratica a livello professionale il giardinaggio, manutenzione di strade e città. Il PVC e la suola in vera pelle garantiscono resistenza in tutte le tutte le condizioni termiche, soprattutto in caso di forte pioggia e umidità.

Per il settore sanitario e per la ristorazione, le scarpe antinfortunistiche più vendute sono gli zoccoli da lavoro, pratici, leggeri ed ergonomici, sono i migliori articoli per la garanzia di igiene. Sono stati pensati per chi lavora in cucine di ristoranti e bar, mense, ambulatori, ospedali, studi medici e dentistici anche perché sono molto facili da tenere puliti e sono antiscivolo.

Stivali e scarponcini per chi lavora all’esterno

Stivali e scarponcini antinfortunistici leggeri per volontari della Protezione Civile o forestale, per operatori stradali, per addetti alla sicurezza e per chi lavora all’esterno in situazioni estreme.

In un mondo lavorativo dove è sempre più costante la presenza femminile, delle scarpe antinfortunistica per donne, curate nei minimi dettagli per essere comode e leggere.

Le scarpe antinfortunistiche che trovate da LM Antinfortunistica seguono tutte le norme per la sicurezza vigenti oggi.

I nostri valori sono garanti di sicurezza.

Scarpe antinfortunistiche…ad ogni mestiere la sua scarpa!



Per info: www.lmantinfortunistica.com/ecommerce

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