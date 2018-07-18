LM Antinfortunistica, da più di trent’anni, è specializzato nel campo dell’abbigliamento professionale: dai camici sanitari ai grembiuli bar, LM Antinfortunistica risponde alle esigenze di ciascun campo lavorativo, offrendo sempre la massima praticità e vestibilità! Tutte le categorie di lavoratori, dall’alberghiero all’estetico, alla ristorazione all’alimentare, al sanitario, ai servizi e tanto altro ancora possono vestire una divisa LM Antinfortunistica distinguendosi da tutti gli altri grazie a un tocco professionale.

Ogni divisa da lavoro e capo di abbigliamento professionale è progettato per rendere più agevole il lavoro e regalare al tuo staff professionalità e stile in ogni circostanza. LM Antinfortunistica è il partner di fiducia per vestire il tuo staff con l’eleganza dei capi di alta sartoria e la qualità dei tessuti più innovativi: eleganza, vestibilità e funzionalità al servizio dei professionisti.

Qualità del prodotto e ascolto della clientela

L’attenzione costante alle tendenze di mercato, la selezione continua dei fornitori migliori, la capacità di ascolto delle richieste della clientela hanno portato LM Antinfortunistica ad un altissimo livello di eccellenza nella qualità del prodotto offerto. Lavorare richiede impegno e concentrazione, ma queste due caratteristiche non sono sufficienti: anche l’abbigliamento professionale è fondamentale per poter essere performanti al 100%.

Ecco perchè LM Antinfortunistica ti offre tutto il necessario per poter lavorare sempre al meglio: qui troverai solo le migliori divise da lavoro in circolazione!

La divisa LM Antinfortunistica è pratica, indistruttibile e molto glamour.

L’abbigliamento professionale di LM Antinfortunistica è realizzato in materiali morbidi e traspiranti, assicurandoti il massimo comfort, anche durante le giornate più faticose.

Abbigliamento per uomini e donne, anche taglie forti

Da noi troverai un’ampia scelta di abbigliamento professionale dedicato sia agli uomini che alle donne: LM Antinfortunistica sa bene che la vestibilità di una giacca cuoco non è adatta alle forme del corpo femminile, e proprio per questo motivo, ha deciso di ampliare la propria proposta, proponendo dei capi che calzino perfettamente anche sulle silhouette più delicate.

Inoltre LM Antinfortunistica ti propone una vasta gamma di taglie, arrivando fino all’extralarge, per permetterti di lavorare nelle migliori condizioni possibili, senza costringerti in grembiuli da cucina troppo stretti.

Le divise ufficiali della Federazione Italiana Cuochi

LM Antinfortunistica veste la FCI con le migliori divise che un cuoco possa desiderare. Le Divise Ufficiali Federazione Italiana Cuochi FIC sono create con purissimo cotone. Vari modelli, per uomo o donna, rifiniti ai bordi con il tricolore italiano.

LM Antinfortunistica non pensa solo agli adulti, ma anche ai piccoli che iniziano a “lavorare” tra i banchi di scuola: una vasta gamma di grembiuli scuola coloreranno le loro giornate all’insegna di pastelli e tempere.

Calzature antiscivolo, accessori e tovaglie

LM Antinfortunistica pensa non solo all’abbigliamento professionale, ma anche alle calzature da lavoro antiscivolo e agli accessori per offrire ai propri clienti, un servizio completo.

La collezione LM Antinfortunistica oltre alle divise comprende una vasta scelta di tovaglie antimacchia realizzabili anche su misura, dai colori brillanti che danno un tocco di stile e di classe ai locali.

L’abbigliamento professionale di LM Antinfortunistica è realizzato in tessuti antimacchia e facili da lavare, assicurandoti il massimo della praticità, anche fuori dall’orario di lavoro.

Scegliendo LM Antinfortunistica, ti affiderai alle mani esperte di chi si occupa di abbigliamento professionale da più di trent’anni.

Grazie a LM Antinfortunistica lavorare non è mai stato così piacevole!