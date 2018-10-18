LM Antinfortunistica migliora la qualità del tempo dedicato al lavoro proponendo un abbigliamento professionale che garantisca idoneità all’uso, durata nel tempo, comfort, sicurezza, stile.

La creatività italiana nell’abbigliamento da lavoro

La creatività è il valore aggiunto dei nostri prodotti, ciò che li rende distintivi e unici. Una creatività tutta italiana per vestire la voglia di fare nel lavoro!

LM Antinfortunistica, propone capi resistenti, confortevoli e semplici nella manutenzione; lo stile è pulito e classico oppure ricco di particolari per look grintosi, pratici ed esteticamente gradevoli. Ricerca, innovazione, accurata scelta dei materiali e cura nella progettazione e confezione per garantire un’ottima vestibilità, sono i veri plus di questo assortimento di alta qualità al servizio di chi lavora.

Tagli comodi e materiali delicati sulla pelle offrono una vestibilità superiore.

LM Antinfortunistica è in grado di dare risposte specifiche alle esigenze di chi lavora nel mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato.

Abbigliamento certificato per ogni tipo di rischio

Ambienti di lavoro a rischio necessitano di un abbigliamento che rispetti le normative vigenti in tema di sicurezza e tutela del lavoratore.

LM Antinfortunistica offre prodotti innovativi certificati per ciascuna tipologia di rischio.

Indumenti di protezione contro l’esposizione al calore e l’effetto termico dell’arco elettrico; spruzzi di liquidi chimici e cariche elettrostatiche. Dpi (dispositivi di protezione individuale) utilizzabili in ambienti Atex poichè non creano il rischio di innesco esplosione da parte di cariche elettrostatiche.

Protezione garantita dai tessuti ignifughi che rendono il capo ideale per i lavori di saldatura e procedimenti connessi.

Protezione contro l’esposizione di calore integrato, consigliato nella lavorazione e fusione dell’alluminio.

Alta Visibilità: per consentire una immediata visibilità in qualsiasi situazione metereologica, di giorno e di notte.

Alimentare: l’industria alimentare, conserviera, la produzione e il confezionamento di generi alimentari e bevande, sono campi di intervento molto particolari e delicati, regolati da rigide e severe norme igieniche e di sicurezza. I professionisti del settore trovano supporto e sicurezza nella linea a loro espressamente dedicata, abbigliamento compatibile e rispondente alla particolari esigenze di questo speciale campo di applicazione. Prodotti pensati e confezionati con le migliori soluzioni tecniche e le più ampie garanzie igieniche, capi comodi e confortevoli, dall’ampia vestibilità, perfettamente rispondenti alla normativa europea. Abbigliamento professionale ad altro contenuto tecnico, sicuro, bello e piacevole da vestire.

Antimpigliamento: indumenti di protezione in caso di presenza e rischio di impigliamento o trascinamento.

Protezione contro il freddo: completi e capi d’abbigliamento per la protezione del corpo contro ambienti freddi. Protezione contro la pioggia: indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (pioggia, neve…).

Protezione contro la contaminazione radioattiva.

Protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili.

Collezioni conformi alla normativa sulla sicurezza

Le nostre collezioni sono dotate di molti dettagli utili e pratici e sono conformi a tutta la normativa in tema di sicurezza sul lavoro. PROTEGGIAMO CHI LAVORA!