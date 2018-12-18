Lavoriamo da sempre nel settore antinfortunistico e della sicurezza sul lavoro, acquisendo negli anni, un’elevata esperienza e professionalità grazie alla continua e costante ricerca di nuovi prodotti all’avanguardia.

LM Antinfortunistica, è specializzata nel campo delle apparecchiature di Protezione delle Vie Respiratorie. Prestigiosi accordi di esclusiva commercializzazione, ci consentono quindi di presentare un range prodotti di altissimo livello.

Grazie alle importanti esperienze maturate, siamo in grado di sottoporre soluzioni che efficacemente supportano le Performances Aziendali, garantendo benefici in termini di semplicità di gestione, economicità nel medio termine, manutenzione periodica cogente.

Il nostro obiettivo è incrementare la sicurezza ed il comfort degli Operatori, creando una più profonda conoscenza dei più moderni dispositivi che il Mercato mette a disposizione, fornendo così l’opportunità di testare nuovi materiali.

Maschere e semi-maschere per la protezione delle vie respiratorie

Le nostre semi-maschere e maschere pieno facciali coniugano comfort e protezione, insieme ad una scelta completa di filtri che garantiscono protezione da numerosi contaminanti dell’aria. Semi-maschere e maschere pieno facciali sono state sviluppate in base alla convinzione che nella selezione di un respiratore in pressione negativa sia di estrema importanza la calzata sul viso, che deve essere corretta, confortevole ed efficiente. Vi offriamo per questo modelli in taglie e materiali diversi, con uno o due filtri, per meglio rispondere alle esigenze dell’operatore e al test di adattamento.

Questi prodotti vengono utilizzati in diversi settori, come: Verniciatura industriale e carrozzerie: polveri, vapori di solventi o smalti possono richiedere protezione specifica. Agricoltura: l’irrorazione di anticrittogamici richiede un’attenta valutazione della scheda di sicurezza del prodotto disperso per la tutela dell’Operatore. Saldatura, molatura, brasatura: tutte attività da cui si genera un particolato finissimo, che ha una valenza nociva tendenzialmente superiore a quella delle polveri grossolane. Industria del legno: trucioli, collanti, polveri possono rendere necessario l’uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre siamo specializzati nella commercializzazione di:

Indumenti di protezione chimica.

I nostri Indumenti di Protezione Chimica comprendono un ampio assortimento di tute e completi riutilizzabili, ad uso limitato e usa e getta. Vengono utilizzati in numerosi settori come ad esempio: Squadre di Primo Soccorso e Pompieri: utilizzo di indumenti certificati CE in conformità ad EN 943-2 (ET) Raffinerie: i tecnici che operano in impianti di alchilazione con potenziale presenza di acido fluoridrico (HF) utilizzano i completi di protezione, costituiti da pantalone a salopette e giacca, eventualmente utilizzando anche un cappuccio alimentato ad aria. Il neoprene è in questi casi il tessuto che risulta garantire il miglior rapporto tempi di permeazione/ vestibilità. Movimentazione Fusti contenenti prodotti chimici: in caso di movimentazione di fusti e bidoni dall’area di stoccaggio alla produzione è spesso richiesto un indumento che protegga l’Operatore dal contatto accidentale causato, ad esempio, da rotture, perdite o impatti che possono avere luogo durante la movimentazione. Industria Farmaceutica, Chimica ed Elettronica: la possibilità di entrare in contatto con acidi e basi rende necessario un piano di sicurezza particolarmente puntuale.

Nel nostro assortimento diamo ampio spazio alle docce ed ai lavaocchi di emergenza: dispositivi concepiti per soddisfare ed anticipare le esigenze di Utenti Industriali e di Squadre di Primo Soccorso ed Emergenza, sono sviluppati e testati per garantire performance ottimali, anche dopo un lungo fortunato periodo di non utilizzo. La certificazione secondo la normativa americana ANSI Z 358.1.-2004 e la presenza del marchio CE secondo le direttive europee sono ulteriore garanzia della validità dei nostri sistemi. Tra i modelli disponibili segnaliamo: docce d’emergenza fisse e mobili, unità di decontaminazione individuali o di massa, lavaviso e lavaocchi .

Elmetti e Copricapi Antiscalpo.

Appartengono a questa famiglia di dispositivi sia i classici elmetti di protezione industriale (protezione da caduta di gravi dall’alto – EN 397), sia caschi di protezione per specifici ambiti di attività (caschi dielettrici per elettricisti, caschi per ponteggiatori con aletta ridotta e sottogola, elmetti resistenti alle alte temperature realizzati in fibre composite), sia cappellini anti-scalpo, per proteggere l’Utilizzatore dall’impatto attivo contro le superfici. Rientrano in quest’ultima categoria i dispositivi per gli Operatori impegnati in attività con rischio frequente di potenziali urti come ad esempio attività in linea di montaggio sospesa (automotive) o in spazi di lavoro angusti (navi e traghetti). Questa sezione vanta numerosi accessori per questi DPI: sottogola, cuffie igieniche monouso, sottocaschi termici, ganci di fissaggio in cintura, borse/custodia, lampade da elmetto (disponibili in versione antideflagrante, ATEX) e molto altro. Questi DPI si integrano pienamente con cuffie antirumore e visiere che, nelle loro numerose varianti rispondono alle più diverse esigenze, facendo sì che l’elmetto di protezione o il cappellino siano validi compagni di lavoro. Numerose poi sono le novità nell’ambito della Protezione Uditiva che si articola in: tappi antirumore, cuffie antirumore a protezione attiva, elettroniche, cuffie antirumore da elmetto, cuffie antirumore parietali, cuffie antirumore nucali, kit cuffia antirumore/visore protettivo.

Occhiali, schermi e lavaocchi di protezione

La nostra proposta di occhiali, schermi e portaschermi mira a soddisfare le più diverse esigenze: Ampia scelta di materiali, forme e dimensioni degli schermi protettivi, completa intercambiabilità tra calotte e sistemi di fissaggio per elmetto; un’unica referenza di visore può essere impiegata in diverse attività, grazie alla compatibilità con numerosi attacchi, ottime doti di anti-appannamento, ottenute attraverso un trattamento specifico delle superfici degli schermi, protezione da agenti meccanici e chimici, con possibilità di integrare anche una protezione per il collo, se richiesta, sottomento integrato nel visore, opzionale.

I nostri occhiali di protezione risultano assolutamente protettivi, nonostante la linea decisamente attuale e un design assolutamente moderno. Possiamo inoltre proporre occhiali di protezione con lenti graduate, in base alla prescrizione del vostro Oculista. Anche in questo ambito ci atteniamo ai più recenti standard normativi.

NOI SAPPIAMO COSA CONTA DAVVERO…CONTRIBUIRE A TENERE AL SICURO LE PERSONE!