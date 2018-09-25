Da trent'anni LM Antinfortunistica veste chi opera nell'emergenza e nella protezione civile con capi tecnici ad alta visibilità, certificati e personalizzabili

Da ormai trent’anni LM Antinfortunistica, opera nel campo dell’emergenza sanitaria e della protezione civile, fornendo abbigliamento tecnico e soluzioni all’avanguardia. LM Antinfortunistica è il punto di riferimento per chi svolge l’importante operato di pronto intervento. Una linea di abbigliamento dalle performance eccellenti, dal design attuale ed esteticamente pregevole.

In un settore denso di difficoltà e criticità, sono fondamentali la qualità dei materiali, i requisiti di sicurezza e l’ergonomia del capo. Capi pensati e progettati per garantire la massima efficienza anche nelle condizioni più estreme. Linee e accessori ideati per fare dell’abbigliamento ad alta visibilità uno strumento unico ed insostituibile nel compimento di un servizio di quotidianità.

Qualità e innovazione dei materiali

Accurati studi sui materiali, i modelli, le soluzioni e le funzionalità dei nostri prodotti, negli anni ci hanno resi tra le più importanti realtà del settore. L’innovazione continua nei materiali utilizzati, così come per i modelli, risulta quindi essere indispensabile per un settore quale quello dell’emergenza, in continua evoluzione tecnologica.

Ogni singolo capo quindi, viene studiato nei dettagli, dalla tasca al bottone, per rispondere alle particolari esigenze di funzionalità che tali contesti operativi richiedono. Garantiamo capi esclusivi per vestibilità, confort, visibilità e qualità.

Prodotti certificati per l’alta visibilità

Chi sceglie LM Antinfortunistica, sceglie qualità e sicurezza sono garantite da prodotti regolarmente certificati secondo le normative vigenti in materia di Alta Visibilità UNI CE 20471:2014. Ogni ente, ogni Associazione di Volontariato e, ancor più, ogni azienda del settore, oltre ad esigenze di confort, durata del capo e rispondenza alle predette norme di legge, ha bisogno di qualcosa in più: visibilità rispetto al bacino d’utenza.

Il nostro cliente deve essere quindi riconoscibile; deve “portare in giro” la realtà di cui fa parte. Deve, con quello che indossa, dare un immagine positiva dell’ Ente. Tutto questo è possibile grazie all’uso di ricami ad alta qualità (di maggior durata rispetto a stampe ed applicazioni varie), soluzioni applicative nuove e materiali ad alta vestibilità.

Chi veste LM Antinfortunistica

LM Antinfortunistica, veste gli operatori della protezione civile, del pronto intervento e del mondo delle emergenze, prodotti per tutte le associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana, Misericordie, Vigilanze Ambientali, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Associazione Nazionale Finanzieri D’Italia, uniformi per il 118 e le Pubbliche Assistenze, per istituti di vigilanza, uniformi per Polizia Locale e Municipale, uniformi ignifughe e quadrivalenti, come quelle per i Vigili del Fuoco e dei lavoratori del settore petrolifero e marittimo.

Aspettiamo solo voi…PROTEGGERTI PER PROTEGGERE!

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