Una trentennale presenza sul mercato al servizio di una clientela sempre più vasta e qualificata, rappresenta senza dubbio una solida garanzia di esperienza e professionalità. Gli sforzi e gli investimenti di questi anni, hanno sempre avuto come obiettivo la pianificazione, la ricerca, lo sviluppo di nuovi prodotti e la razionalizzazione del sistema distributivo.

Oggi LM Antinfortunistica si propone come azienda in continua evoluzione, con l’obiettivo di soddisfare al meglio le molteplici esigenze che provengono dal mercato. Fornendo prodotti ad alto contenuto tecnico ed ergonomico con un servizio post vendita di assistenza altamente qualificato.

Prodotti e DPI per la sicurezza dei lavoratori

LM Antinfortunistica, offre ai propri clienti un’ampia gamma di prodotti per l’antinfortunistica e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, DPI per le varie esigenze:

Abbigliamento da lavoro (Alta visibilità, anticalore/antifiamma, antipioggia, antifreddo, antivento, forestale, isotermico, monouso, tecnico professionale, ignifugo/trivalente, antiacido, antistatico, antimpigliamento), Abbigliamento professionale (Alberghiero servizi, ristorazione e caffetteria, sommelier, chef, sanitario farmaceutico, estetico, infanzia, accessori, calzature, tovagliato, fic), Divise (Anpas, croce rossa, 118, protezione civile, misericordie, polizia e sicurezza, divise AIB, elicotteristi) Calzature (Scarpe di sicurezza, stivali di sicurezza, scarpe da trekking, calze tecniche, accessori), Protezione del capo (Elmetti), Protezione visiva (Occhiali, visiere, accessori per saldatura), Protezione uditiva (Cuffie antirumore, inserti auricolari), Protezione vie respiratorie (Facciali filtranti, maschere, semimaschere e filtri, autorespiratori), Protezione delle mani (Guanti in cotone, cotone impregnati, dyneema, industriali casalinghi, monouso, pelle, sintetici, sintetici impregnati, tecnici, utilizzi particolari), Anticaduta (Ancoraggio, connettori, cordini, dispositivi anticaduta, imbracatura, kit, linea vita orizzontali, linea vita verticali, linea vita accessori, recupero e sollevamento, vari), Segnaletica (Segnaletica stradale, aziendale), Cantieristica (Nastri segnaletici, segnalazioni, pedane, teli, cutter, nastri, borse da lavoro), Primo soccorso (Cassette, armadietti, docce).

Consulenza, qualità e prezzi competitivi

LM Antinfortunistica garantisce anche un valido servizio di consulenza per l’individuazione e l’acquisto del prodotto giusto per ogni situazione di rischio. I prodotti inseriti nella nostra gamma sono stati selezionati tra quelli dalle migliori case in ambito nazionale ed internazionale, sempre in grado di garantire il rispetto delle specifiche contenute nelle leggi e nelle norme. Nella scelta dei propri prodotti da proporre ai propri clienti la LM Antinfortunistica predilige da sempre la qualità, considerando come primo obiettivo la soddisfazione dei suoi interlocutori, garantendo sempre prezzi competitivi e sconti personalizzati.

Ci piace l’idea di darti il meglio, mentre tu dai il meglio di Te. Fedele alla sua indole, LM Antinfortunistica sfida i luoghi comuni su scarpe e abbigliamento da lavoro offrendovi prodotti delle migliori marche del settore. Anche perché i luoghi comuni sono posti affollati e noi amiamo gli spazi aperti. Spazi dove danzano contemporaneità e futuro. Così LM Antinfortunistica protegge chi lavora con la serenità di chi ha capito che un buon lavoro non è una medaglia da esibire, ma un traguardo per se stessi.

LM Antinfortunistica si trova in Via Vecchia Pentimele, 48, 89122 Reggio Calabria – tel. 0965.655032

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