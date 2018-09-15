Lo chef Antonino Cannavacciuolo torna nello Stretto e a Scilla gira una puntata di O mare mio, il format del canale Nove dedicato al mare e alla cucina di pesce

Dopo la visita a Reggio Calabria per il rinnovamento del locale “La Principessa”, Antonino Cannavacciuolo, rinomato chef italiano e conduttore di diversi programmi televisivi del settore culinario, torna a fare visita alla città dello Stretto.

La destinazione del suo viaggio questa volta è la bellissima Scilla, borgo incantato protagonista della leggenda di “Scilla e Cariddi”.

“Tra mirabolanti effetti speciali, suggestive danze locali e inquietanti personaggi lo chef scoprirà il pesce spada alla ghiotta” è questa la pubblicità che da qualche giorno è possibile vedere su canale Nove del digitale terrestre. Il programma è “O mare mio” il format televisivo dedicato al mare, alla pesca ed alla cucina tradizionale di questo elemento culinario.

Dal nord al sud dell’Italia, Cannavacciuolo incontra i pescatori e scopre le ricette di pesce tipiche delle località marine del Paese, scovando ricette, le tradizioni e trucchi per esaltare ogni piatto.

Dalle acque al piatto, dai pescherecci alle cucine, lo chef amato dagli italiani ci porta alla scoperta del nostro mare e delle sue bontà.

La buona cucina ed il pesce fresco del mediterraneo accompagnato dal paesaggio saranno i protagonisti di questa puntata. La puntata andrà in onda sul canale Nove, domenica 16 settembre alle ore 21:25

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