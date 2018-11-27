“Montecarlo, principato Monegasco di Alberto III di Monaco. Nell’aria si sentono i profumi Calabresi che provengono da tutti quei prodotti giunti in questa terra per entusiasmare i palati di coloro che parteciperanno alle cene della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo.

Sarà per me un grande onore inebriare i loro palati con lo Zafferano di Motta San Giovanni, il caciocavallo di Ciminà e quello Silano, la ‘nduja di Spilinga, il Bergamotto di Reggio Calabria, la Ricotta aspromontana, i salumi calabresi e tutte quelle specialità che solo una Regione come la Calabria sa realizzare. Questo è il nostro momento, è il momento di far “desiderare” il giorno dopo i sapori di una terra straordinaria!!!”.

Queste le parole dello chef reggino Filippo Cogliandro, impegnato a Montecarlo in questi giorni alla “Settimana della cucina italiana nel mondo” con Cena di Gala alla presenza di S.A.S il Principe Alberto di Monaco.

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