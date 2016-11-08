Lo staff Distinguo a Milano all’evento ‘Inspire the future’ di L’Orèal

Lo staff Distinguo ha partecipato all'evento L'Oréal Professionnel al Mediolanum Forum, tra show di hairstyle internazionali e la pop star Mika

di Laura Maria Tavella – Lo staff Distinguo, il 6 Novembre, presso Il Mediolanum Forum di Assago (Milano), ha partecipato assieme ad altri grandi nomi dell’hairstyle internazionale, all’evento firmato L’Oréal Professionnel “Inspire the future”.

Un evento incredibile, con Hair stars internazionali (Luigi Neri ed Ernesto Spica per Class, Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza, Sergio Carlucci, Charity Cheah per TONI&GUY ltalia, Monica Coppola, Adalberto Vanoni, Stefano Lorenzi per Aldo Coppola), una delle pop star più conosciute in tutto il mondo, Mika, per una giornata che sarà difficile da dimenticare.

Tanto show, ma anche tendenze: la performance del Direttore Artistico di CLASS Hair Salon Academy Style Luigi Neri ha rivolto l’attenzione alla scoperta delle nuove creazioni.

Salvo Filetti e Compagnia della Bellezza,invece, hanno puntato su un viaggio stilistico attraverso un’italianità non convenzionale e super glam.

TONI&GUY Italia ha fornito, invece,una retrospettiva nel tempo in chiave “avant garde” che sfocia nella contemporaneità e nella visione del futuro dell’hairstyle, con uno stretto legame con il mondo della moda.

Tanti applausi,infine,per i quattro hairstylist del brand Aldo Coppola, che mettono in scena un inno alla liberazione della donna attraverso la bellezza, in uno spettacolo carico di magia e suggestioni.