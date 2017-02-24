Lo stilista Anton Giulio Grande protagonista al TG2 Costume e Società

Lo scorso martedì è andato in onda su Rai due all’interno del seguitissimo TG2 costume e società un interessante e prestigioso servizio sullo stilista Anton Giulio Grande, dove ha illustrato in una interessante intervista della nota e brava giornalista Daniela Colucci, la sua alta moda.

Si sono susseguite due importanti e giovanissime top models Italiane: Denisa e Prisca, che hanno indossato gli abiti ricamatissimi dell’ultima collezione di alta moda dello stilista Illustrati direttamente dallo stesso. Abiti dall’allure e dal sexy glamour inconfondibile che lo hanno reso celebre e amato nel mondo.

Una bellissima pagina mediatica in un contesto, quello del tg 2 su Rai due seguito quotidianamente da milioni di telespettatori.