City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Lo stilista Anton Giulio Grande protagonista al TG2 Costume e Società

Servizio su Rai Due per lo stilista, intervistato da Daniela Colucci mentre le top model Denisa e Prisca indossano gli abiti dell'ultima collezione di alta moda

24 Febbraio 2017 - 08:10 | di Vincenzo Comi

Anton Giulio Grande, stilista di alta moda, immagine del servizio su Rai Due

Lo scorso martedì è andato in onda su Rai due all’interno del seguitissimo TG2 costume e società un interessante e prestigioso servizio sullo stilista Anton Giulio Grande, dove ha illustrato in una interessante intervista della nota e brava giornalista Daniela Colucci, la sua alta moda.

Si sono susseguite due importanti e giovanissime top models Italiane: Denisa e Prisca, che hanno indossato gli abiti ricamatissimi dell’ultima  collezione di alta moda dello stilista Illustrati direttamente dallo stesso. Abiti dall’allure e dal sexy glamour inconfondibile che lo hanno reso celebre e amato nel mondo.

Una bellissima pagina mediatica in un contesto, quello del tg 2 su Rai due seguito quotidianamente da milioni di telespettatori.

Lo stilista Anton Giulio Grande al TG2 Costume e Società su Rai Due

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Rai Moda
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?