Lo stilista Anton Giulio Grande protagonista al TG2 Costume e Società
Servizio su Rai Due per lo stilista, intervistato da Daniela Colucci mentre le top model Denisa e Prisca indossano gli abiti dell'ultima collezione di alta moda
24 Febbraio 2017 - 08:10 | di Vincenzo Comi
Lo scorso martedì è andato in onda su Rai due all’interno del seguitissimo TG2 costume e società un interessante e prestigioso servizio sullo stilista Anton Giulio Grande, dove ha illustrato in una interessante intervista della nota e brava giornalista Daniela Colucci, la sua alta moda.
Si sono susseguite due importanti e giovanissime top models Italiane: Denisa e Prisca, che hanno indossato gli abiti ricamatissimi dell’ultima collezione di alta moda dello stilista Illustrati direttamente dallo stesso. Abiti dall’allure e dal sexy glamour inconfondibile che lo hanno reso celebre e amato nel mondo.
Una bellissima pagina mediatica in un contesto, quello del tg 2 su Rai due seguito quotidianamente da milioni di telespettatori.
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