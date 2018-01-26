Lo stilista calabrese Anton Giulio Grande festeggia i 20 anni di carriera
Festa esclusiva per i venti anni di carriera dello stilista calabrese Anton Giulio Grande, con amiche e testimonial, durante la fashion week alta moda
26 Gennaio 2018 - 09:44 | di Eva Curatola
Al via oggi i festeggiamenti ufficiali per i venti anni di carriera dello stilista Anton Giulio Grande che in occasione della fashion week alta moda ha creato un evento super mondano per pochi selezionatissimi e privilegiati ospiti.
In una lussuosa ed esclusiva location si svolgerà l’evento moda insieme al taglio della torta preparata da uno Chef con tanto di stelle sulla guida Michelin.
Tante sue amiche, testimonial di sempre invitate al super party fashion di Anton Giulio Grande, da Anna Falchi, Valeria Marini, Manuela Arcuri, Nathaly Caldonazzo, Anna Kanakis, Adriana Volpe solo per citarne alcune.
Una caccia all’invito per poter assistere al l’esibizione di venti capi di alta moda indossate da super modelle internazionali della nuova collezione 2018 e festa per venti anni di successi.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie