Sono iniziati i festeggiamenti per i primi 20 anni di carriera dello stilista Anton Giulio Grande. Sabato scorso a Senigallia si è tenuta una bellissima sfilata dedicata al celebre stilista che ha ricordato sul palco il suo esordio a Roma nella sua prima sfilata importante durante la settimana ufficiale dell’alta moda italiana e poi a Piazza di Spagna con i grandissimi della moda internazionale. La serata a Senigallia è stata presentata dall’amica Jo Squillo, si sono susseguite 12 splendide modelle amiche dello stilista e con la testimonial finale l’amica di sempre modella e show girl Debora Salvalaggio che ha indossato un bellissimo abito rosa antico di pizzo ricamato con cristalli e strascico in satin. Anche Jo Squillo per l’occasione ha indossato un abito dello stilista, in pizzo nero con strascico di plissé. Dopo la sfilata, applaudita da un folto ed entusiasta pubblico sul palco, lo stilista e le amiche Salvalaggio e Squillo hanno ricordato momenti salienti della lunghissima e prestigiosa carriera e proprio l’inizio risalente al 14 luglio del 1997. Venti anni di successi internazionali e prestigiosi. Senigallia è stata la prima tappa di una lunga serie sia in Italia che all’estero che tributeranno allo stilista serate e premiazioni a lui dedicate.