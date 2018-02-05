La scorsa settimana lo stilista di fama internazionale Anton Giulio Grande ha festeggiato nei lussuosi saloni dell’hotel Eden di Roma, unico hotel della catena the Dorchester, la più lussuosa al mondo di proprietà del Sultano del Brunei i suoi venti anni di carriera all’ interno del calendario ufficiale dell’alta moda a Roma dove esattamente venti anni fa Grande faceva l’esordio.

Gli ospiti della serata

Tantissime le celebrity amiche e testimonial sono accorse ad omaggiare e abbracciare e festeggiare il loro amato amico e stilista. Tutte innamorate del suo stile inconfondibile, sensuale, unico, prezioso. Anna Falchi, Manuela Arcuri, Valeria Marini, Alba Parietti, Carmen Russo, Barbara Bouchet, Milena Miconi, Nathaly Caldonazzo, Demetra Hampton, le sue ex modelle modelle Arianna Mihajlovic moglie dell ex calciatore Sinisa e Fabiola Sciabarrasi moglie del compianto Pino Daniele e gli attori Lorenzo Flayerty, Fabio Fulco ecc…

In un atmosfera dei primi del 900 con musica dal vivo, violini e pianoforti che Anton Giulio catapulta i suoi selezionati invitati (tra cui anche l’europarlamentare Caterina Chinnici, figlia del compianto magistrato Rocco ucciso per mano della mafia) in una seducente performance con 20 super modelle che indossano i suoi abiti ormai cult di desiderio e seduzione con boa di piume , enormi ventagli ,copricapi su ondeggianti gonne di plisse colorate e frange sapientemente annodate e infilate a mano in uno scintillio di cristallo, eccentricità e alto tasso di seduzione.

Abiti lingerie talmente leggeri assemblati di solo pizzo ricamato e tulle sotto cappotti vestaglia chiusi da cordoni gioiello. Sensazioni e profumi dal sapore dannunziano che mischiano antiche e moderne seduzioni con un finale a sorpresa :torta realizzata dallo chef stellato con motivi in plisse e piume carta da zucchero. Venti candeline spente tutte d’un fiato con attorno le amiche di sempre: Manuela Arcuri, Anna Falchi, Valeria Marini e Carmen Russo.