Si è svolta nella suggestiva cornice del sagrato della Chiesa di San Teodoro Martire di Rizziconi la cerimonia di premiazione della VII edizione del Premio Elmo. L’evento organizzato dall’associazione ‘Piazza Dali‘ guidata dal Presidente Gianmarco Pulimeni, premia ogni anno le eccellenze culturali e artistiche della Regione, con un parterre di ospiti con standard qualitativi altissimi e prestigiosi. La premiazione condotta dalla giornalista Milena Malara, ha visto alternarsi protagonisti di spicco del mondo della cultura calabrese. Il premio speciale di quest ‘anno la scultura ispirata all’Elmo di San Teodoro è stato assegnato allo stilista internazionale Anton Giulio Grande, come eccellenza calabrese nel mondo, poco più che quarantenne con all’attivo già una carriera costellata da successi internazionali sempre al fianco di personaggi prestigiosi e illustri.