Ormai noto al pubblico è l’esordio di Antonino Cedro nel 2016 attraverso l’abito da sposa realizzato per la fiction Solo in onda su Mediaset, successivamente scelse come sua testimonial l’attrice Cosima Coppola, che sicuramente contribuì a dare una immagine prestigiosa alla collezione.

Oggi Antonino per la collezione 2019 /20 ha voluto dare un taglio diverso, scegliendo una tra le fotomodelle più ricercate per il suo ultimo shooting fotografico: Carmela Generali.

Tragli obbiettivi di Antonino c’è anche quello di aprire una porta verso l’Europa, continuando comunque a realizzare gli abiti con meticolosa cura per i dettagli avvalendosi della sua sartoria made in italy.

La particolarità degli abiti da sposa dello stilista è caratterizzata dalla miscela di perle e pietre swarovski su stoffe di seta pura, cadi in seta e georgette in seta, oltre a pizzi e tulle

Le linee sono morbide e scivolose per tutte le fisicità, ma anche aderenti con linee a sirena per non smentire quella che ha caratterizzato da sempre la particolarità del taglio dello stilista

Per la presentazione della sua nuova collezione J BELIEVE IN LOVE, Antonino ha voluto come sempre omaggiare per la prima uscita : la sua terra la Calabria, e come periodo ha scelto la settimana dedicata agli sposi iniziando da Lamezia Terme con chiusura a Gioia Tauro il 14 ottobre avvalendosi della testimonial l’attrice/scrittrice Claudia Conte.