Lo storico Liceo Classico F. Fiorentino ha aderito alla manifestazione La notte nazionale del liceo classico che si terrà contemporaneamente in oltre 400 licei classici d’Italia venerdì 12 gennaio dalle 18,00 alle 24,00. La manifestazione, nata da un’idea di Rocco Sgembra, del liceo classico di Acireale, vuole promuovere la cultura classica nel territorio, ed è giunta, quest’anno, alla 4° edizione.

L’ode di Selene e il titolo dell’evento

L’ode di Selene dello pseudo Omero è il testo antico di questa edizione che sarà declamato in contemporanea in tutti i licei che hanno aderito all’iniziativa. E, proprio dall’ode è tratto il titolo dell’evento lametino: …e una grande bellezza si mostra. Fin dal mondo antico alla Luna (Selene) è associata la figura femminile, a volte violata, denigrata, ma anche osannata, celebrata. Proprio per rimarcare questa accezione si è voluto come testimonial della serata il noto stilista Antongiulio Grande, che ha frequentato il nostro liceo negli anni ’90 e proprio nel 2017 ha festeggiato i 20 anni di carriera.

La sua presenza ci aiuterà a cogliere anche un altro aspetto della donna nel tempo: l’operosità, la capacità tecnico-manuale tutta al femminile che tanto rende preziose le creazioni dello stilista.

L’incontro con gli studenti e i laboratori

Questa laboriosità ha retto per secoli la struttura familiare e sociale del nostro territorio, anche nei momenti più tristi della storia dell’economia calabrese. L’incontro, tra Antongiulio Grande e gli studenti, sarà preceduto da un intervento musicale dell’orchestra della scuola media Ardito-don Bosco diretta dal M° Alfredo Morello, docente di pianoforte, e preparata dal M° Vincenzo Virgillo, docente di clarinetto, dal M° Maria Mattea Pagani docente di violino e dal M° Raffaele Procopio docente di tromba. Gli studenti del liceo saranno animatori dei vari laboratori, e, in particolare, il laboratorio astronomico ci offrirà uno spettacolare momento di osservazione della Luna. Infine, gli studenti del liceo artistico parteciperanno con propri contributi al tema dell’evento.