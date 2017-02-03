Nuovo look del plesso Collodi

Un'alunna ha tagliato il nastro con l'assessore Marcianò: premiati anche gli studenti dei giochi matematici Bocconi e delle olimpiadi di astronomia

Grande festa al plesso Collodi che ospita gli alunni della scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, diretto dalla dirigente Mariantonia Puntillo, per l’inaugurazione del nuovo ingresso e del prospetto principale a seguito di importanti lavori di ripristino e messa in sicurezza.

A tagliare il nastro una alunna e l’assessore ai lavori pubblici del comune di Reggio Calabria, Angela Marcianò, il tutto accompagnato dalle note dell’orchestra della scuola diretta dal prof. Pasquale Faucitano e dalla benedizione del parroco Don Bruno Cipro; a fare gli onori di casa la vicepreside prof.ssa Francesca Vazzana.

Si è proceduto alla consegna, da parte del prof. Giuseppe Bombino, presidente dell’ente parco di Aspromonte, e la prof.ssa Angela Misiano del planetario Pythagoras, dei premi ai ragazzi che si sono distinti nei giochi matematici dell’Università Bocconi e nelle olimpiadi di astronomia. Ad applaudire i meritevoli studenti, i rappresentanti del Consiglio di Istituto e delle 59 classi della scuola, gli alunni e i docenti.