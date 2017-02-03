City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Nuovo look del plesso Collodi

Un'alunna ha tagliato il nastro con l'assessore Marcianò: premiati anche gli studenti dei giochi matematici Bocconi e delle olimpiadi di astronomia

03 Febbraio 2017 - 18:48 | di Vincenzo Comi

Il plesso Collodi dell’Istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua a Reggio Calabria

Grande festa al plesso Collodi che ospita gli alunni della scuola dell’infanzia primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Galluppi-Collodi-Bevacqua, diretto dalla dirigente Mariantonia Puntillo, per l’inaugurazione del nuovo ingresso e del prospetto principale a seguito di importanti lavori di ripristino e messa in sicurezza.

A tagliare il nastro una alunna e l’assessore ai lavori pubblici del comune di Reggio Calabria, Angela Marcianò, il tutto accompagnato dalle note dell’orchestra della scuola diretta dal prof. Pasquale Faucitano e dalla benedizione del parroco Don Bruno Cipro; a fare gli onori di casa la vicepreside prof.ssa Francesca Vazzana.

Si è proceduto alla consegna, da parte del prof. Giuseppe Bombino, presidente dell’ente parco di Aspromonte, e la prof.ssa Angela Misiano del planetario Pythagoras, dei premi ai ragazzi che si sono distinti nei giochi matematici dell’Università Bocconi e nelle olimpiadi di astronomia. Ad applaudire i meritevoli studenti, i rappresentanti del Consiglio di Istituto e delle 59 classi della scuola, gli alunni e i docenti.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Angela MarcianòPlanetario PythagorasReggio Calabria Studenti
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?