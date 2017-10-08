L'Ordine Psicologi Calabria organizza convegni, gazebo e tavole rotonde per la Giornata Nazionale della Psicologia e la prima Settimana del benessere psicologico

La Giornata Nazionale Della Psicologia “Periferie Esistenziali” progetto promosso dal CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi) che si svolgerà il 10 ottobre 2017 su tutto il territorio nazionale, in concomitanza con la Giornata Nazionale della Salute Mentale ha come tema centrale il disagio sociale, percepito con grande interesse in relazione alle “periferie”, dimenticate o trascurate.

Vengono considerate le periferie geografiche e di quanti si trovano fisicamente lontani dal cuore pulsante della comunità, ma soprattutto le “periferie esistenziali”, i “luoghi lontani dell’anima”, di chi si sente emarginato dalla società, di chi è lacerato da tensioni e conflitti, di chi non riesce a far fronte alla complessità esistenziale, riscontrabile anche nel disagio di molti giovani ed adolescenti.

Ecco quindi l’importanza della figura dello Psicologo, il cui obiettivo è quello di mettere al centro la persona e di promuovere risorse e relazioni capaci di reciprocità, volti al miglioramento esistenziale ed ad una nuova progettualità di vita. Si vuole sensibilizzare la comunità nei confronti delle fragilità e disabilità, promuovere la consapevolezza della necessità di potenziare interventi appropriati ed e¬fficaci di supporto a favore delle “periferie esistenziali” e creare canali di comunicazione tra mondi separati da barriere invisibili.

Le iniziative in Calabria

La campagna nazionale prevede una serie di iniziative promosse dal CNOP e dagli Ordini Regionali degli Psicologi.

L’Ordine Psicologi Calabria, in occasione di questa seconda edizione, ha organizzato una serie di iniziative in tre province calabresi:

a Catanzaro il convegno “ Lo psicologo nelle periferie Esistenziali”

a Cosenza la Tavola Rotonda “Relazioni Cura Territorio”, un gazebo informativo e la conferenza stampa “La settimana del benessere psicologico in Calabria”.

a Crotone un gazebo informativo e la conferenza stampa “La settimana del benessere psicologico in Calabria”.

La Settimana del benessere psicologico

In occasione di questa giornata sarà inoltre presentata la Iª Edizione Regionale della “SETTIMANA DEL BENESSERE PSICOLOGICO IN CALABRIA”, che si terrà dal 23 al 29 ottobre 2017 nelle cinque province calabresi.

Per informazioni è possibile consultare il sito www.psicologicalabria.it; la pagina FB OrdinePsicologiCalabria e il sito del Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi www.psy.it