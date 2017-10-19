Si è svolta presso il noto locale “La Corte” di Gallina (Reggio Calabria) la 17° edizione del Premio “Trapezomata”. L’omonima associazione culturale, presieduta dal prof. Antonino Morabito, riconosce, oramai da molti anni, alle personalità reggine e calabresi, che, con professionalità, dedizione e passione, hanno contribuito e contribuiscono a dare lustro alla nostra terra.

Il premio alla Cultura a Loreley Rosita Borruto

Il premio alla Cultura è stato conferito a Loreley Rosita Borruto, Presidente del Centro Internazionale Scrittori della Calabria, che da oltre quarant’anni svolge attività in ambito socio-culturale, poetico, letterario, artistico e scientifico. Loreley Rosita Borruto è autrice del libro di poesie “Oceani corrono nel sole” – Edizione Dell’Orso (Alessandria) con prefazione del Chir.mo Prof. Antonio Piromalli.

Sue poesie sono pubblicate su Antologie e riviste letterarie. Nella sua lunga e intensa attività culturale ha svolto anche il ruolo di critico letterario e di arte con numerose pubblicazioni su varie riviste, tra cui ricordiamo: “Riscontri” di Avellino, “Il Galeone” di Messina, “La Procellaria” di Reggio Calabria, “Calabria Sconosciuta” di Reggio Calabria ecc. È stata socia del Centro Internazionale “Eugenio Montale” di Roma, fondato e Presieduto da Maria Luisa Spaziani. Dal 1986 al 1994 è stata consigliere nel Direttivo del Circolo Culturale “Guglielmo Calarco” e dal 1994 al 1998 Presidente. Dal 1998 è stata designata responsabile e coordinatrice per l ‘intera Calabria dell’Unione Nazionale Scrittori di Roma, presieduto dallo scrittore Stanislao Nievo.

Il Centro Internazionale Scrittori e il programma radiofonico

In seguito, dalla stessa radice fonda il Centro Internazionale Scrittori della Calabria del quale è Presidente. Da 37 anni ha ideato, dirige e conduce il programma settimanale “Poesia-musica-arte e cultura” presso l’emittente radiofonica “Radio Gamma No Stop” di Reggio Calabria ed è responsabile del Settore Cultura della stessa emittente. Ospiti del suo programma radiofonico sono stati più volte: Maria Luisa Spaziani, Piero Bigongiari, Adele Cambria, Antonio Piromalli, Claudio Marabini, Giuseppe Selvaggi, Enzo Misefari, Luciano Erba, Nino Ferraù e tantissime altre personalità del mondo della cultura nazionale e internazionale.

Ha fondato diversi Concorsi Letterari: “Festival della poesia dialettale calabrese “Giuseppe Morabito”, “Premio Narrativa e Saggistica “Antonio Piromalli”, Premio Internazionale di Poesia Religiosa e della Solidarietà “Madre Teresa di Calcutta”, “Premio Internazionale di Saggistica, Narrativa e Poesia Sociale e Religiosa “San Gaetano Catanoso”, “Premio dolciario Regionale “La Dolce letteratura”. Ha organizzato convegni di studio su Fernando Pessoa e su G. L. Borges.

Ha promosso nella città di Reggio lo svolgimento di una sezione della Cattedra di Poesia per il Centro Internazionale “Eugenio Montale” di Roma con Maria Luisa Spaziani, Luciano Erba, Antonio Piromalli, Piero Bigongiari. Presidente di numerosi Premi Letterari, ha fondato la compagnia teatrale “Ritorna Loreley Alta Marea”, con il recital “Omaggio a Federico Garcia Lorca e alla Poesia Spagnola” e con il Recital “Borges e il Tango” con la collaborazione del critico cinematografico Nicola Petrolino e del musicista Ruben Levi Pennestrì.