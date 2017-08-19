Venerdì 25 agosto un live acustico e intimo con la cantautrice catanese, già vista a Xfactor e a The Voice Italia

Nuovo imperdibile live al SeraJeu di Villa San Giovanni (RC). Continua la stagione musicale / artistica del SeraJeu che dopo Stefano Scarfone continua a mantenere alta la qualità.

Arriva LORIANA in un live acustico e molto intimo Venerdì 25 agosto.

Loriana (all’anagrafe Loriana Cirino) nata a Catania il 3 maggio 1988.

All’età di 6 anni ho iniziato a studiare pianoforte e solo pochi anni dopo scopre la passione per il canto studiando per 12 anni.

Gli inizi tra pianoforte, chitarra e canto

Inizia a suonare la chitarra dalla terza media e da autodidatta scrive e compone al sua musica.

A 18 anni conquista la semifinale del SanremoLab, da lì inizia a partecipare a concorsi e festival. A 19 anni un’esperienza nuova con un coro Gospel e successivamente compone una band tutta al femminile e un paio di anni dopo una band di 4 voci con repertorio anni 70. Ama rivisitare i brani pop a modo suo e adora il Blues e il Country. Da solista arrivano le soddisfazioni.

Dai talent televisivi a oggi

Nel 2012 arriva i bootcamp di Xfactor Italia e nei successivi 3 anni lavora in TV locali suscitando l’interesse di molti addetti al settore.

Nel 2015 suona il suo inedito LIBERA alle Blind di The Voice Italia.

Attualmente premiata alla “Sicilia è Donna” Awards insieme ad altre figur

e artistiche di spicco del panorama.

Considerata dagli addetti al settore un’artista matura, con sfumature vocali personali che trascinano chi l’ascolta in un mood intimo e suggestivo. Semplice e diretta al piano o con la chitarra ricrea atmosfere uniche e imperdibili.