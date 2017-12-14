Venerdì 15 dicembre alle 21 all'Ostemagno la serata dedicata ai motociclisti Harley Davidson con i Big Sur e un buffet di prodotti tipici calabresi

L’Ostemagno torna a far parlare di sé. Dopo l’apertura della scorsa settimana, il nuovo locale reggino dallo stile urban chic con anima rock è pronto ai grandi eventi.

Primo fra tutti quello dell’Harley Davidson. I fedeli motociclisti di Reggio Calabria sono infatti invitati a partecipare ad una serata all’insegna del divertimento, dell’amicizia e della passione, quella per una moto che cela nel suo marchio qualcosa di speciale.

Harley-Davidson, una passione condivisa

L’Harley-Davidson infatti non è solo una moto, ma molto di più. Anche se molti la vedono solamente come un marchio, per altri invece rappresenta un modo di essere, una personalità talmente definita da creare una comunità planetaria che condivide valori e stili di vita.

E sono davvero tanti a Reggio gli appassionati di Harley-Davidson, primo fra tutti Saverio Gatto, proprietario del noto negozio S.G.Custom, che torna a promuovere le sue amate moto in città, unendo così i motociclisti di tutta la provincia.

La realtà reggina dell’Harley-Davidson costituisce infatti una vera e propria “famiglia” che per questa occasione di incontro ha scelto un locale che ha da poco aperto i battenti.

Il locale scelto per la serata

L’Osteria Wine Bar in pieno centro città, facile da raggiungere è l’ambiente ideale in cui celebrare una passione che affonda le sue radici nella storia, ma che non smette mai di crescere e rinnovarsi.

“Venite in moto o state a casa!” questo il motto della serata che vedrà protagonisti gli amanti della due ruote. La serata prevede non solo la musica dal vivo dei Big Sur, la rock folk blues band che aveva animato anche l’inaugurazione dell’Ostemagno.

Intrattenimento? “A parte la musica abbiamo qualcosa in mente, ma preferiamo non svelare troppo” confessa Saverio Gatto, ideatore dell’evento motociclistico.

Corri ad osservare dal vivo le iconiche moto dell’Harley Davidson e prova insieme agli altri biker un gustoso buffet a base di prodotti tipici calabresi.

Moto da ammirare e buffet calabrese

L’appuntamento con il “Party S.G. Custom” è per venerdì 15 dicembre alle ore 21 in Via Vittorio Emanuele III, 11 presso l’Ostemagno Osteria Wine Bar. “Perché la passione corre in moto!

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