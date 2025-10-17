Lotta: ai Campionati Italiani Under 13 si parla… reggino

Al PalaPellicone, di Ostia Lido, si sono disputati i CAMPIONATI ITALIANI Under 13 di Lotta Greco-Romana, manifestazione riservata ai giovani lottatori, nati negli anni 2012 Il G.S. Vigilfuoco “G. Merolillo” di Reggio Calabria presente all’evento, torna dalla cittadina laziale con due ORI e un ARGENTO e sale sul gradino più alto del podio, grazie ai titoli di Campione Italiano Under 13, con gli atleti Michael LAURENDI nella categoria di peso fino a 34 kg e con Adriano BRUNO nella categoria fino a 48 kg.

Argento invece per Gabriele LIA nella categoria di peso fino a 52 kg. presenti in gara anche, Mattia SPANO’ e Denis BOSHTYUK. Gli atleti reggini, accompagnati dal Dirigente Mimmo Spanò e dal tecnico azzurro Fabio Spanò, tornano dall’esperienza romana, consapevoli delle qualità umane e sportive che questo gruppo ha dimostrato.