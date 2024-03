Lotta Libera: la Fortitudo 1903 di Reggio Calabria conquista una medaglia di bronzo

Si sono disputati il 23 marzo u.s. al Centro Olimpico “Matteo Pellicone” di Ostia Lido (Roma) i campionati italiani di Lotta Libera, maschile e femminile, U20 ai quali hanno preso parte cinquantacinque società e 170 atleti di età compresa tra i 17 ed i 20 anni.

La Delegazione della “Fortitudo 1903”, accompagnata dalla Dirigente sociale Prof.ssa Rossella Zoccali e diretta in gara dal M° Giovanni Schillaci, ha conquistato undici punti nella gara maschile e quattro punti nella gara femminile classificandosi, quale migliore risultato, al 13° posto nella classifica nazionale per società sportive e risultando la prima società della Calabria nella specialità Lotta Libera.

I risultati ottenuti dagli “amaranto” sono stati soddisfacenti e, considerato che questa era l’ultimo campionato italiano per il quadriennio 2021/2024, sicuramente i punti acquisiti in questa gara sommati con i precedenti conquistati nelle gare “assoluti”, “U17” e “U15”, classificheranno il glorioso sodalizio reggino tra le società che avranno il massimo punteggio per le votazioni nazionali del Presidente e, successivamente, del Comitato regionale per il quadriennio 2025/2029.

Gli atleti della “Fortitudo 1903” hanno partecipato alla premiazione che ha visto Alberto Messina sul podio con la medaglia di bronzo nella categoria kg 92, Sofia Foti quinta nella categoria kg 50, Francesco Gatto settimo classificato nei kg 65. Enrico Libri, Gabriele Nicoletti e Pietro Vadalà hanno disputato una buona prestazione.

Il Presidente della “Fortitudo 1903”, Prof. Riccardo Partinico, si è complimentato con gli atleti, la dirigente ed il tecnico per la positiva trasferta. In questi ultimi tempi la società sportiva si è impegnata a far conoscere la Lotta agli studenti delle scuole reggine, ha firmato una convenzione con l’Istituto Scolastico “Luigi Nostro” di Villa San Giovanni e con l’Istituto Tecnico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria per svolgere incontri didattici e culturali. Il prossimo anno scolastico la “Fortitudo 1903” cercherà di coinvolgere le scuole primarie e le scuole secondarie di I grado. La Lotta è uno sport che aiuta i ragazzi a crescere, a conoscere le proprie potenzialità e quelle dei coetanei. Uno sport che sviluppa il controllo emotivo, che fa diminuire la soglia dell’aggressività e che migliora l’autostima è sicuramente una disciplina che i Docenti, i Dirigenti scolastici ed i Genitori devono tenere in considerazione per educare e formare i ragazzi”.