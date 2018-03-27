Un giovanissimo torna a vestire la maglia azzurra. Andrea Martino, il lottatore reggino tesserato con il gruppo sportivo Vigili del Fuoco, è stato convocato dai tecnici del settore squadre nazionali, per quella che sarà la partecipazione al torneo internazionale “Victory Cup” che si svolgerà a Gebze in Turchia dal 29 marzo al 2 aprile.

L’ atleta è allenato dal maestro Mimmo Spanò ed è reduce dal titolo di campione italiano esordienti nella categoria 41 chilogrammi. Tutto pronto, quindi, per questa nuova e prestigiosa avventura.