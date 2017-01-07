Lotteria Italia, Calabria super fortunata
Il biglietto T 116627 da 2.500.000 euro è stato venduto a Tarsia, un tagliando da 50 mila euro a Reggio Calabria
07 Gennaio 2017 - 10:43 | di Vincenzo Comi
Calabria sempre più fortunata nel gioco. Parte bene il 2017. La dea bendata bacia la nostra regione con l’estrazione dei biglietti della lotteria Italia. Il secondo premio da 2.500.000 euro va al tagliando T 116627 venduto a Tarsia (Cosenza), mentre un tagliando di seconda categoria (50 mila euro) è stato acquistato a Reggio Calabria.
La Calabria quindi, dopo il jackpot del Superenalotto a Vibo Valentia da 163 milioni di euro, vince ancora confermandosi meta preferita della dea bendata. L’estrazione di ieri è stata per l’erario l’edizione migliore dal 2011 con 8,8 milioni di biglietti venduti e incassi per 44 milioni di euro.
Premi di prima categoria
- 1°Premio € 5.000.000 – Q 425840 venduto a Ranica (BG)
- 2°Premio € 2.500.000 – T 116627 venduto a Tarsia (CS)
- 3° Premio € 1.500.000 – R 053568 venduto a Milano
- 4° Premio € 1.000.000 – C 045521 venduto a Livorno
- 5°Premio € 500.000 – N 337298 venduto a Milano
Premi di seconda categoria (50.000 euro ciascuno)
- T 243372 Porto San Giorgio (FM)
- L 067602 Roma O 089212 Pressana (VR)
- I 096311 Napoli
- A 378377 Magliano Sabina (RI)
- F 039063 Avellino Q 445036 Chieti
- D 480110 Milano
- O 376706 Roma
- M 384842 Genova
- T 475936 Sona (VR)
- P 497040 Ceggia (VE)
- L 079248 Assemini (CA)
- U 408429 Verona
- S 354150 Roma
- N 257535 Foggia
- F 244376 Raiano (AQ)
- L 095164 Reggio Calabria
- D 387290 Alessandria
- P 088738 Roma
- C 234965 Milano
- N 302784 Parma
- L 115954 Fabriano (AN)
- A 067368La Spezia
- D 468221 Ferrara
- I 407649 Roma
- C 486591 Roma
- D 409516 Brescia
- S 476475 Napoli
- P 247378 Citta della Pieve (PG)
- L 438157 Catania
- G 389173 Firenze
- D 018620 Lanciano (CH)
- M 256066 Roma
- R 125489 Potenza
- Q 103835 Modena
- T 262209 Villanova d’Asti (AT)
- R 121039 Chatillon (AO)
- M 127464 Como
- A 355512 Fiano Romano (RM)
- C 483656 Reggio Emilia
- N 313332 Cressa (NO)
- E 406125 Roma
- A 172313 Borgomanero (NO)
- G 024788 Roma
- S 287484 Desenzano (BS)
- U 401589 Roma
- G 354533 Scarmagno (TO)
- O 484203 Grezzago (MI)
- S 418546 Sestri Levante (GE
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