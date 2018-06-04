Ci sono reggini che emergono in ambito nazionale, tanti di questi collegati al mondo dello sport. Abbiamo già scritto di giovani che si sono fatti largo attraverso i successi conquistati nelle varie discipline, poi ci sono pure figure professionali che silenziosamente portano avanti il loro percorso, fino al raggiungimento di obiettivi significativi.

È il caso di Luca Princiotta, preparatore atletico che da poco ha superato il corso tenutosi presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, ottenendo l’abilitazione alla professione che gli consentirà da questo momento di poter svolgere la propria attività anche per società professionistiche.

160 ore di corso e 5 materie in esame per il 27enne reggino, oggi collaboratore della Scuola Calcio Francesco Cozza per la società Asd Valanidi Calcio Giovanile.

I complimenti per il traguardo raggiunto ed un in bocca al lupo per un professionista che, nonostante la giovane età, ha un curriculum di tutto rispetto alle spalle:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

Attestato “CONI F.I.G.C.” corso di Messina per l’abilitazione ad allenatore di Scuola Calcio conseguito nell’anno 2011;

Attestato F.I.G.C. corso di Catanzaro per l’abilitazione ad allenatore di calcio “ UEFA B “ conseguito nell’anno 2015;

Attestato F.I.G.C. corso di Reggio Calabria per l’abilitazione ad allenatore di Settore Giovanile “UEFA C Grassroots” conseguito nell’anno 2016;

Diploma F.I.P.E. di “ Allenatore Nazionale 1° Livello e Personal Trainer ”;

Attestato di “ ESECUTORE BLSD ” rilasciato dall’Università di Medicina di Messina;

Attestato di “ ESECUTORE BLSD ” in corso di validità rilasciato dalla F.I.G.C. corso di Catanzaro;

Attestato di “ ESECUTORE BLSD ” in corso di validità rilasciato dalla F.I.G.C. corso di RC;

Partecipazione a stage dell’Università di Medicina di Messina – Facoltà di Scienze Motorie sul tema:

” LA MEDICINA AL SERVIZIO DELLO SPORT OLIMPICO E PARAOLIMICO “;

Attestato di “ EDUCATORE SPORTIVO PER DISABILI “ rilasciato dalla SCUOLA DELLO SPORT CONI in collaborazione con C.S.I.;

Diploma di Laurea presso l’Università degli Studi di Messina – Facoltà di Scienze Motorie, Sport e Salute.

Certificazione riconosciuta a livello europeo di “OPERATORE SPECIALIZZATO NELL’APPLICAZIONE DELTAPING ELASTICO” con l’ente A.T.S (Advanced Training System). Anno 2015.

Certificazione riconosciuta a livello europeo di “TRAINING GINNASTICA POSTURALE” con l’ente A.T.S (Advanced Training System). Anno 2016.

Possesso dalla patente Europea “ EiPass ”. Conseguita nel 2014.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Ha collaborato con diverse palestre a Messina e Reggio Calabria;

Ha collaborato con diverse Scuole Calcio a Messina;

Ha collaborato con Grest organizzati dall’Università di Messina presso Cittadella Sportiva;

Nella Stagione Calcistica 2014/2015 ha svolto la funzione di 2° allenatore della Squadra A.S.D CALCIO GALLICO CATONA militante nel campionato d’Eccellenza, collaborando fattivamente con il titolare – Mister Ivan FRANCESCHINI.

Nella Stagione Calcistica 2015/2016 ha svolto la funzione di PREPARATORE ATLETICO della Squadra SSD REGGIO CALABRIA, militante nel campionato di Serie D, con due gruppi giovani: Juniores Nazionali (Girone M) e Allievi Regionali (Girone E). Andando a disputare le FINAL SIX a Cesenatico per l’assegnazione dello scudetto di categoria.

Nella Stagione Calcistica 2016/2017 svolge la funzione di PREPARATORE ATLETICO della Squadra URBS REGGINA 1914, militante nel campionato di Lega PRO (Professionisti), con due gruppi giovani: Beretti (Girone E) e Allievi Nazionali (Girone E).

Istruttore di Attività Motoria in diversi Istituti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia con un progetto portato avanti dal Circolo Crucitti negli anni 2015/2016 e 2016/2017.

Nella stagione 2017-2018 ha iniziato a collaborare con la Scuola Calcio Francesco Cozza.